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В Медзе зреют сладкие огурцы

Ключевые слова медзе | огурцы

Начало лета – подходящая пора, чтобы отложить в сторону банки с зимними запасами и получать витамины из нового урожая. Например, из хрустящего, сочного и ароматного огурца, который еще утром грелся в теплице. Местные огурцы уже можно купить, и самая популярная хозяйка на лиепайском рынке, по оценке покупателей, – Мелита Энькюзе из Варнас в Медзе.

В хозяйстве в этом году 5 теплиц, в 4 зреют огурцы, ящиков 40 каждый день отправляются на рынок. В каждой огуречной теплице растут около 2000 саженцев. За сбором огурцов присматривает не только Мелита, наказывая сборщикам тщательно проверять низ растений, но и рыжий кот Чалитис, которому ужасно нравится публика.

12 лет назад Мелита на 4,5 га земли начинала с трех теплиц, теперь их 5. Построить больше теплиц можно было тогда, когда выкопали второй пруд, чтобы брать воду для полива. В какой-то момент было и 8, но несколько свой век отслужили. Оказалось, пленка даже прочнее, а деревянные конструкции не выдерживают столько лет. Рассаду и огурцов, и помидоров в Варнас выращивают сами. "Покупаем только семена проверенных сортов, чтобы хорошо плодоносили и все было нормально. В середине марта сеем, выращиваем рассаду, выносим ее на улицу в теплицу для рассады, где она подрастает, и затем сажаем. Работаем только с сортами "Адам" и "Мирабелла", так как это проверенные ценности", – рассказала М.Энькюзе. Оба сорта огурцов – также самые востребованные на рынке, особенно "Адам", так как людям нравятся сладковатые огурцы. У них, правда, шкурка потоньше, и огурец начинает раньше вянуть.

Мелита свой товар продает сама: "Надо приходить около 12 или часа. Покупателей на рынке мало, но тогда к нам такие очереди выстраиваются! Если кто-то еще не был нашим покупателем, то другие ему рассказывают, что эти огурцы – самые вкусные, – не я сама. Это так приятно слушать. Но это лишь заслуженное за эти годы доверие. Сначала было трудно, мы думали, как оно будет, когда строили еще теплицы, так как продать было трудно. Но люди друг другу рассказывают. И пять теплиц пришлись как раз вовремя".

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 15 июня.

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