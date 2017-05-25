Владельцем "Lauma Fabrics" стало латвийское акционерное общество

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В этом месяце зарегистрированы изменения в составе участников предприятия по производству бельевых материалов – ООО "Lauma Fabrics". Владельцем компании стало созданное в апреле в Латвии акционерное общество "European Lingerie Brands", – свидетельствует информация базы данных "Лурсофт".

Прежде владелицей "Lauma Fabrics" была зарегистрированная на Кипре компания "Myrtyle Ventyres Limited". Председатель правления "Lauma Fabrics" Эдий Эглиньш пояснил, что владельцы предприятия не поменялись, внесены только изменения во внутреннюю структуру предприятий владельцев. Это ни в коей мере не повлияет на деятельность "Lauma Fabrics", – указал он.

"Lauma Fabrics" в мае зарегистрировало два новых коммерческих залога на общую сумму свыше 30 миллионов евро, заложив в двух банках свои товарные знаки, а также принадлежащие "Lauma Fabrics" доли капитала ООО "Tele Textile Latvia".

Новые коммерческие залоги связаны с планами развития группы предприятия в будущем, о которых предприятие сообщит позже.