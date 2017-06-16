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Владелец "Lauma Fabrics" купил немецкую компанию

Ключевые слова lauma fabrics

Фото: Lauma International

Владелец ООО "Lauma Fabrics" ЛСЭЗ – АО "Лаума интернэшнл" приобрел германскую группу по производству и продаже женского белья "Фелина", общий оборот которой в прошлом году превысил 41 миллион евро. Держатель большинства акций "Лаума интернэшнл" Индрек Рахума оценивает, что это значительное событие на европейском рынке белья.

Сделку финансировал консорциум латвийских банков – АО "Цитаделе банка" и "Blue Orange" (АО "Балтикумс банк") – под руководством "Цитаделе банка". Эстонский банк АО "LHV Pank" действовал как консультант "Лаума интернэшнл". Согласно договоренности сторон, сумма сделки является конфиденциальной.

Основанная в 1885 году "Фелина" производит и распространяет женское белье брендов "Фелина" и "Conturelle". Группе принадлежат производство в Венгрии и оптовые предприятия в Германии, Франции, Италии, Испании, США, Португалии, Польше и Чехии. Штаб-квартира группы находится в Мангейме (Германия). "Лаума интернэшнл" приобрела сто процентов акций "Фелина интернэшнл".

С приобретением "Фелина", где работает более 700 работников, "Лаума интернэшнл" расширит свою деятельность в производстве и продаже белья, создав новую, вертикально интегрированную группу, общие доходы которой превысят 75 миллионов евро и в которой будет занято 1250 работников.

Ведение прежней командой руководства в новосозданной группе возьмет на себя Петер Партма, который присоединился к группе, как ее исполнительный директор. Прежде он возглавлял московский ЦУМ и заведовал открытием первого магазина "IKEA" в России. 

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