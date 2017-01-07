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Возродят "Дзинтариньш" в Бернаты

Ключевые слова бернаты | кафе

Планируется, что этим летом в Бернаты свою деятельность возобновит кафе "Дзинтариньш". Возможно, будет предлагаться также прокат инвентаря для отдыха и другие туристические услуги, рассказали порталу новые владельцы кафе - семья Отанькисов из Перконе.

"Владелицей и руководителем ООО "Bernātu Dzintariņš является наша старшая дочь Лаура. Мы с папой Янисом помагаем своими ресурсами - папа финансами, а я делюсь опытом руководителя проектов. Брат Янис помогает в качестве инженера и помощника," - рассказала Лиене Отаньке.  

Лаура Отаньке в свое время над затеей этого бизнес проекта работала в Лиепайском университете, обучаясь предпринимательству.

Теперь она свои теоретические знания может применить на практике. 

"С 1967 года кафе "Дзинтариньш". было хорошо известно среди жителей Бернаты, Ницы и гостей из Лиепаи", рассказала Л. Отаньке. ООО"Bernātu Dzintariņš" является новым предприятием, и оно планирует в Бернаты развивать туристические услуги.

Реализация проекта была начата в начале минувшей осени. Уже вскоре будут первые плоды. 

"Разработана техническая документация перестройки здания, за чем незамедлительно последуют строительные работы. Здание будет восстановлено в первоначальном виде, значительно не меняя внешний вид здания.

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