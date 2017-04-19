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Все больше думают о привлечении гастарбайтеров

Ключевые слова бизнес | бизнес-инкубатор | дискуссия

В Лиепайском бизнес-инкубаторе вчера на семинаре-дискуссии собрались представители нескольких предприятий, для которых уже актуален или вскоре таким станет вопрос о привлечении иностранной рабочей силы. Юрист, консультант клиентов общества "Патверумс "Дроша мая" Алвис Шкендерс разъяснил им нормативные акты, обязательные для работодателей, планирующих занять в нашей стране иностранцев.

В Латвии не хватает и квалифицированной и малоквалифицированной рабочей силы, – утверждают работодатели. Некоторые производители в Лиепае уже привлекли гастарбайтеров с Украины, еще несколько обдумывают такую возможность.

Металлообрабатывающему предприятию "Йенсен метал", как и другим производителям этой отрасли, не хватает в квалифицированных сварщиков. "Заказы поступают, но мы не можем увеличить производственные мощности, так как не хватает рабочей силы", – на семинаре сказала руководитель структурной единицы персонала "Йенсен метал" Майра Декере.

Чтобы решить проблемы с рабочей силой, осенью прошло года предприятие в сотрудничестве с Лиепайским государственным техникумом начало осуществлять обучение для получения квалификации дугового сварщика. Учебу начало 11 человек. В феврале, когда нужно было начинать работать, осталось шесть, из которых сейчас работу продолжают лишь три сварщика.

Имеющиеся работники перегружены, и предприятие осознает, что осенью без дополнительных рабочих рук уже не справиться, поэтому обдумывают возможность привлечения иностранной рабочей силы, – добавила Н.Декере.

Руководитель Лиепайского филиала ООО "Сканди моторс" Угис Декерис отметил, что у возглавляемого им предприятия пока нет опыта привлечения к работе иностранцев, однако в центре сервиса автомашин сейчас острая нехватка автоэлектриков. "Здесь, на месте, с автоэлектриками самая большая проблема. Украинцы проявили интерес к тому, чтобы в будущем работать у нас", – пояснил У.Декерис.

В свою очередь, председатель правления ООО "Курземес бувниецибас центрс" Арманд Голдбергс рассказал, что предприятие начало изучать вопрос об иностранной рабочей силе, так как в следующие четыре года в связи с освоением средств европейских фондов прогнозируется бум в строительстве. Поэтому в отрасли ожидается большой дефицит рабочей силы.

С нехваткой работников сталкивается и предприятие по производству товаров гигиены "I Cotton", у которого уже имеется небольшой опыт в привлечении иностранцев. Руководитель персонала предприятия Сабине Гутмане отметила, что "I Cotton" вынуждено думать об иностранной рабочей силе, так как не хватает операторов производственных установок и механиков.

Работодателей, правда, пугает длительная и сложная процедура привлечения гастарбайтеров. "Согласен, это не легкий процесс", – сказал консультант А.Шкендерс, перечислив ряд законов и правил, регулирующих миграцию и занятость иностранцев в Латвии.

Он разъяснил, что такое постоянный вид на жительство и временный вид на жительство, каковы препятствия для его получения, можно ли брать на работу людей, получивших статус беженцев или альтернативный статус.

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