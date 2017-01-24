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В Беберлини над ледяным панцирем, дюнами и соснами простирается густой туман. Где-то на середине водоема из белой пелены выделяется силуэт одинокого рыболова. Со стороны дюны, где находится парк приключений "Тарзан", раздается звук пилы: в конце прошлой недели там готовили бассейн к чемпионату по зимнему плаванию. Кафе вейк-парка открыто, изредка подъезжают автомашины. Не так многолюдно как летом, но оживление чувствуется!

За небольшой период времени берега вокруг водохранилища в Беберлини на карте обозначились занятыми предприятиями территориями. Это свидетельствует как о популярности места отдыха среди посетителей, так и о том, что предприниматели видят там перспективу для своих замыслов, связанных с оказанием услуг в сфере развлечений. В декабре Лиепайская дума относительно Беберлини приняла четыре решения. Новый арендный договор заключен с предприятием "ББ така", которое намерено на территории площадью приблизительно 5,5 гектара создать тропу босых ног. Предприятию "BB WakePark" увеличена сданная в аренду территория для расширения видов услуг водных развлечений. Существенно расширена сдаваемая в аренду фирме "BB Camping" территория – с 0,5 до 2,4 гектара. В свою очередь, арендуемая предприятием ООО "Лиепаяс тарзанс" территория расширена примерно на полгектара для оказания новых услуг развлечений.

Теперь вокруг водоема в Беберлини уже не осталось свободных территорий для аренды. Остается только публичное место для купания в южном конце, территория, охозяйствование которой будет обеспечивать само самоуправление.

Не нужны ли теперь концепции какие-либо коррективы из учета развития бизнеса в природной среде? Не находится ли под угрозой хрупкая природная среда дюн и свободный доступ к ней для общества?

"Вероятнее всего, сейчас коррективы еще не требуются, противоречий с концепцией мы не видим, – говорит главный планировщик города Лиепаи Арвид Виталс. – Но необходимо думать о публичной инфраструктуре, и ее нужно развивать".

Опасения по поводу доступности водоема и природы А.Виталс и землеустроитель стройуправы Лига Лочмеле опровергают. В арендных договорах с предпринимателями предусмотрено, что арендаторы должны соблюдать швартовую полосу, а это значит, что и впредь все места на берегу будут свободно доступными любому. К тому же арендаторы должны учитывать концепцию долгосрочного развития Беберлини и утвержденные в ней публичные тропы и дороги, проходящие по арендованным территориям.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 24 января.