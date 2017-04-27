Зарезервирована земля для производств в Военном городке и на улице Дуню

Ключевые слова лсэз | строительство | бизнес

Два скандинавских предприятия в Лиепае подыскали территории для строительства своих производств. Одно зарезервировало землю в индустриальном парке Военного городка, другое – на ул.Дуню, – поведал заместитель управляющего специальной экономической зоны Улдис Хмиелевский.

АО "J.J. Stal Holding", которое является головным предприятием металлообрабатывающего производства "Jensen Metal", обратилось с просьбой в управление СЭЗ заключить договор о резервировании прав на аренду земли для объединения земельных участков на территории индустриального парка Военного городка и разработки строительного проекта зданий по производству метизных изделий. Для производства метизных изделий необходим земельный участок площадью примерно в 5 гектаров на улицах: Лазаретес, 6ц, 6б, Вирссардзес, 9 и 11.

Дочернее предприятие АО "J.J. Stal Holding" многие годы действует в арендуемых помещениях Лиепайского бизнес-центра на ул.Капседес. Производства "Jensen Metal" там расположены в нескольких помещениях. "Предприятию там становится тесно, поэтому, чтобы продолжить его развитие, принято решение самим построить свое производство", – поведал заместитель управляющего СЭЗ.

Проект намечается осуществить в нескольких очередях, и строительство, возможно, начнется уже в конце этого года.

Это первое предприятие, которое выразило готовность создать производство в индустриальном парке Венного городка, но переговоры ведутся и с другими потенциальными инвесторами.

Свое производство хочет построить и другой арендатор Лиепайского бизнес-центра – предприятие "Lesjofors Springs LV", которое также просило заключить договор о резервировании прав на аренду земли для разработки проекта строительства здания по производству метизных изделий. Это предприятие задумало построить производство на ул.Дуню, 4 – рядом с территорией, где уже вскоре появятся и другие индустриальные строения.

Вместе с тем, сейчас известно, что в целом в течение ближайших лет в Лиепае появится более 10 новых производств.