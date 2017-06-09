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Зависящий от солнца бизнес

Ключевые слова бизнес | торговля | туризм

Как только становится теплее, люди пользуются любой возможностью, чтобы провести свободное время на свежем воздухе. В свою очередь, предприятия общепита спешат выставить столики и стулья вне помещений, оборудуются террасы, на пляже уже возведены шатры летних кафе. Вся эта деятельность и предложение служат подтверждением, что долгожданное лето пришло. Какова специфика летних кафе? Что они предлагают, чего требуют от предпринимателей? 

Артурас Барташютас с женой и дочерью в Лиепаю приехал из Каунаса. В прошлом году сюда впервые приехали друзья семьи и потом поделились опытом, посоветовали наш город. Как признал Артурас, многим литовцам их самое известное место летнего отдыха Паланга уже… надоела. Каждое лето – одно и то же. Поэтому семья Барташютас с большой заинтересованностью отправилась в Лиепаю и не разочаровалась. Особенно радостно за пляж и кафе на нем. В течение трех дней, что провели здесь, побывали по всех пляжных кафе. "У вас жизнь течет так спокойно и цивилизованно, – наблюдениями поделился глава семейства. – Центр мы осмотрели проездом, а если говорить о пляже – кафе действительно на хорошем уровне. Мне самому совершенно не нужны изысканные тарелки и бокалы – на пляже все должно быть просто. Главное – загорать, наслаждаться ветром и морем".

Даце Роле купила мороженое сыну Кристеру в кафе-киоске "Park Coffe", которое находится в начале ул.Лиепу. Пока приходится ждать, когда у старших сыновей закончится тренировка, с младшим пришли купить мороженого. Даце признает, что с началом лета в Приморском парке появилось несколько кафе и бывает нелегко удержаться от соблазна купить в них что-нибудь – кофе, мороженое или прохладительный напиток. Но надо следить, чтобы соблазн не взял верх и чтобы не потратить слишком много.

В киоске "Park Coffe", который открыт и зимой, клиентов обслуживает бариста Ивета Зикмане. Она совмещает работу с учебой и признает, что в восторге от своей работы. "Красивое место, свежий воздух, интересная работа и замечательные люди – что еще нужно? День проходит незаметно", – признает продавщица. Так как покупателей кофе и закусок достаточно, сейчас о значительной конкуренции в Приморском парке нельзя говорить. Чувствуется, что в школах начались каникулы, так как в парке отдыхает намного больше молодежи, которая позволяет себе иногда кофейный напиток с большим количеством молока. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 9 июня.

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