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Ясность по поводу того, кто может стать потенциальным покупателем лиепайского металлургического предприятия, появится в течение одного-двух месяцев, – вчера после заседания правительства корреспонденту "Курземес вардс" поведал председатель правления агентства приватизации Владимир Логинов. "Не хочу называть конкретную дату, но в настоящее время выглядит весьма обнадеживающе", – сказал он.

Правительство вчера за закрытыми дверьми выслушало доклад о ходе процесса неплатежеспособности "КВВ Лиепаяс металургс", интересе потенциальных инвесторов, а также дальнейших предполагаемых шагах в процессе продажи завода, таким образом дав зеленый свет дальнейшим переговорам с предполагаемыми инвесторами.

"В настоящее время я не желаю комментировать то, сколько инвесторов высказали предложение, поскольку это может повлиять на дальнейших ход переговоров. Но предложений несколько, и мы будем продвигаться, чтобы структура сделки выкристаллизовалась и были полностью понятны все условия", – указал В.Логинов.

Министр экономики Арвил Ашераденс в субботу во время своего визита в Лиепаю, корреспонденту "Курземес вардс" поведал, что предложения подали 6 потенциальных зарубежных инвесторов "Металлурга", из которых отобраны 2. Обе компании известны в международном масштабе с опытом в металлургической отрасли.

Министерство экономики вчера также сообщило, что после почти двухгодичного процесса согласования получено согласование Еврокомиссии для оказания государственной поддержки энергоемким предприятиям обрабатывающей промышленности, с целью уменьшения расходов этих предприятий в связи с долей компонента обязательной закупки в общей цене электроэнергии. Это означает, что уже в течение ближайшего месяца, после утверждения поправок в правилах и их опубликования в официальном издании "Латвияс вестнесис", энергоемкие предприятия смогут претендовать на право получать сниженный на 85 процентов платеж за КОЗ, что повысит конкурентоспособность предприятий на экспортных рынках ЕС или третьих стран, где расходы на электроэнергию могут быть даже в 2-3 раза ниже, чем в Латвии, – пояснили в министерстве.