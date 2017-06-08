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Агешин: Сескс еще может сотрудничать с "Согласием"  (2)

Ключевые слова агешин валерий | политика

Фото: liepajniekiem.l

Заявление Лиепайской партии о том, что она не будет сотрудничать с "Согласием" - это тактика и послевыборная активность, заявил лидер "Согласия" в Лиепае Валерий Агешин. В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения Агешин пояснил, что со стороны Лиепайской партии имеется очень большое желание встретиться с "Согласием". "В сущности, это заявления - это только послевыборная активность", - сказал он, добавив, что понимает поведение этой политической силы, потому что она оказалась в сложной ситуации, когда поддержка населения снижается.

По словам политика, "Согласие" сначала намеревается встретиться с Латвийским объединением регионов (ЛОР) и его лидером Янисом Вилнитисом, и только потом с Лиепайской партией. "По сути, сегодня наступил третий этап переговоров. Вечером вдвоем обсудим возможную модель нашего сотрудничества", - сказал Агешин. Он полагает, что предстоящие переговоры будут сложными, и дискуссии продолжатся на этой и на следующей неделе.

В среду, 7 июня, руководитель бюро Лиепайской партии Даце Грунтмане заявила, что возглавляемая мэром Лиепаи Улдисом Сесксом Лиепайская партия считает невозможным сотрудничество в рамках коалиции с партией "Согласие" и приглашает к сотрудничеству ЛОР, уважая в то же время право ЛОР на формирование коалиции с "Согласием".

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, "Согласие" - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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