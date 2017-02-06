Актеров хотят учить в Лиепае

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В Лиепайском университете намечается разработать новую программу обучения, по которой будут готовить новых актеров для нужд Лиепайского театра. Зеленый свет для открытия такого курса дало самоуправление, предусмотрев существенное софинансирование на образование 12 актеров. Лиепая намерена осуществить программу актерского курса в сотрудничестве с Латвийской академией культуры, но еще ведется поиск привлекательной для всех сторон формы сотрудничества.

Педагоги уже известны

Причину необходимости в новых актерах разъясняет Херберт Лаукштейнс: "Чтобы труппа была сбалансированной и уравновешенной, чтобы не было как сейчас, когда фактически нет ни одного актера в возрасте между 30 и 40 годами, кроме Арманда Каушелиса. И он единственный из того курса, который в свое время был создан в Риге, в Академии культуры для Лиепайского театра". Замысел о подготовке актерского курса в Риге до сих пор для Лиепаи успехами не увенчался. Х.Лаукштейнс отметил, что понимает молодежь, которая не хочет из столицы, где они освоились, переселяться в Лиепаю. Обучение актерского курса в Клайпеде директор Лиепайского театра вспоминает как очень удачное. Но педагоги Анужисы в этом городе соседней страны больше не живут, поэтому еще раз реализовать обучение актеров там невозможно. "И нужно было опять думать о том, чтобы это происходило в Лиепае, как в начале 90-х годов в подобной ситуации, когда труппа устаревала", – рассказал Х.Лаукштейнс.

Создание программы актерского курса намечается в Лиепайском университете. "Со стороны Лиепайского университета и конкретно Занды Гутмане чувствуется очень большая отзывчивость. Я рад, что университет проявляет такую заинтересованность", – с удовлетворением говорит директор театра. Освоение курса, связанного с пониманием культуры, театра, искусства, обеспечивали бы преподаватели самого Лиепайского университета, так как там сильный блок гуманитарных наук и искусства. Относительно освоения актерского мастерства и других профессиональных курсов Х.Лаукштейнс обратился к нескольким специалистам. Кроме самого Х.Лаукштейнса, актерское мастерство согласились преподавать актер и режиссер Лиепайского театра Леон Лещинский и режиссер молодого поколения Дмитрий Петренко. "У меня имеются очень позитивные наблюдения, как он работает с актерами и как добивается результатов. Я вижу, что это скрупулезная работа с актерами", – характеризует Х.Лаукштейнс. На обучение будущих актеров сценической речи согласие дал бывший ректор Латвийской академии культуры Янис Силиньш, к тому же с его контактами было бы возможно привлечение в рамках международных проектов приезжих педагогов и приезжих лекторов по актерскому искусству. Молодых актеров учить танцу согласилась имеющая большой танцевальный опыт руководитель танцевальной студии "Extra" Дина Паузере, а вокальное искусство молодежи будут развивать Нормунд Калниньш и Иева Дреймане. Нужно еще только найти педагога по движениям и акробатике.

На заседании Лиепайской думы 19 января самоуправление одобрило создание нового курса актеров в Лиепайском университете, предусмотрев для этого 67 000 евро ежегодно до 2021 года, а в этом году – 33 600 евро.

Законодательство ограничивает

Но для реализации в Лиепае задуманной программы сначала нужно получить лицензию в Министерстве образования и науки. Декан факультета гуманитарных наук и искусства Лиепайского университета и председатель сената Занда Гутмане пояснила, что университет готов к реализации программы, уже сделано много шагов. Но законодательство не такое простое, чтобы легко открыть новую программу обучения. Министерство образования и науки внимательно следит, чтобы в Латвии программы не дублировались. А программу актеров драматического театра уже много лет осуществляет Латвийская академия культуры. "В области искусства ситуация не такая простая, ведь в искусстве могут быть разные школы, разные подходы, что в пределах одной страны даже очень хорошо. Это обеспечивает разнообразие, а не однообразие, – подчеркивает З.Гутмане. – В академии культуры есть программа актеров драматического театра, и разве следует подвергать критике то, если равноценная программа появится в других местах Латвии, это остается открытым вопросом".

Сейчас ведутся переговоры Лиепайского университета и Лиепайского театра с Латвийской академией культуры и возможности совместной реализации такой программы. Первая трехсторонняя встреча состоялась 30 января. "С нашей точки зрения, лучшим вариантом была бы совместная программа, но это сложный путь, так как процесс лицензирования в таком случае должна пройти и Академия культуры. Мы готовы идти путем лицензирования, но вопрос – готова ли к этому Академия культуры, зная сложности этого процесса. Переговоры начаты, мы ищем пути, как осуществить это совместное видение", – пояснила председатель сената Лиепайского университета.

На вопрос, почему совместная программа является наилучшим вариантом, она ответила, что система высшего образования тоже сейчас требует сотрудничества с другими вузами. "Так как у нас имеется показатель качества образования – сотрудничество с другим вузом, и это только положительно. Мы вполне определенно открыты в этом отношении, это было бы очень обогащающим, только вопрос о способе, – подчеркнула З.Гутмане. – Если в этой стране законодательство было бы более благосклонным для такого развития программ, то, может быть, таких проблем не было бы. Но сейчас именно законодательство не позволяет создавать такой наилучший для обоих вузов вариант".

"Нет повода для лицензирования новой программы"

Ректор Латвийской академии культуры Рута Муктупавела на просьбу газеты "Курземес вардс" высказать мнение о сотрудничестве ЛАК, Лиепайского университета и Лиепайского театра, попросила возможность дать ответы на вопросы в письменном виде. Она признает, что отношение к замыслу о реализации в Лиепайском университете программы актерского курса "неоднозначное, так как вполне позитивно следует оценивать жизненность Лиепаи как регионального центра в области культуры и образования, но одновременно мы не можем оставаться в статусе пассивных наблюдателей, когда речь идет о разработке отвечающей специализации Латвийской академии культуры программы обучения в каком-то другом вузе. ЛАК с момента создания в 1991 году профилируется на подготовке актеров для латвийского рынка труда, и за эти 25 лет накоплен богатый опыт по обеспечению качественного образования актеров в сотрудничестве с конкретными театрами".

После трехсторонних переговоров ректор Латвийской академии культуры пишет: "Сначала следует похвалить сам факт начала конструктивного диалога, в результате которого, возможно, будет найдено оптимальное, приемлемое для Лиепайского театра, Лиепайского университета, Латвийской академии культуры и, самое главное, для потенциальных студентов решение. ЛАК открыта для разных форм сотрудничества с самоуправлениями, центрами культуры, региональными театрами, ведь наши преподаватели способны и могут обеспечивать обучение и за пределами Риги. Коллегам из Лиепайского университета и Лиепайского театра мы предложили очень конкретный формат сотрудничества. ЛАК обязуется обеспечивать обучение актеров на месте в Лиепае в тесном сотрудничестве с Лиепайским театром и Лиепайским университетом, начиная с приема абитуриентов и заканчивая вручением диплома бакалавра искусства".

Вместе с этим Р.Муктупавела считает, что "нет повода для лицензирования новой программы, так как с 1993 года в ЛАК имеется академическая программа "Искусство" по подготовке бакалавров, в рамках которой готовят актеров драматического театра". По ее словам, исследования показывают, что "выпускники ЛАК успешно удовлетворяют спрос рынка труда в отрасли театра".

Однако трехсторонние переговоры продолжаются и, как указала лектор ЛАК, на них "намечается уточнение форм сотрудничества по отношению к вкладу Лиепайского театра и каждого вуза относительно академического персонала, инфраструктуры и финансовых ресурсов".

Молодежь заинтересована

"Для меня важно, чтобы молодежь училась географически в Лиепае. Разумеется, меня интересуют самые качественные, самые знающие, самые талантливые, чтобы молодежь получила самое лучшее профессиональное образование. Поэтому я открыт для любого сотрудничества с интересными преподавателями из Риги, зарубежных стран, чтобы были возможности получения полноценного образования", – подчеркнул Х.Лаукштейнс, высказав опасения, что из-за бюрократии проект может не состояться.

Между тем после публикации в медиа информации о том, что Лиепайское самоуправление одобрило набор актерского курса в Лиепайском университете, к этому появился довольно большой интерес со стороны молодежи. Изучать актерское мастерство в Лиепае готовы даже рижане. Такую возможность взвешивает рижанка с корнями в Лиепае Инга Дзинтаре. Ее аргументы в пользу Лиепайского театра – она высоко ценит как само место, так и репертуар, а также клайпедский актерский курс и сам город. "Лиепая может, это не только театр провинции, он способен конкурировать с театрами, которые находятся в Риге, – подчеркивает она. К тому же Инга согласилась с тем, что во время учебы в Риге молодые люди там обустраивают свою жизнь и не хотят переселяться в другой город, поэтому обучение актеров в самой Лиепае было бы хорошим решением.

* На актерский курс Лиепайского университета намечается принять 12 актеров.

* Самоуправление для его осуществления выделяет 67 000 евро ежегодно до 2021 года.

Фото Эгона Зиверта.

\ В декабре 2010 года в Лиепайском театре состоялась премьера мюзикла "Вестсайдская история". Это был первый сезон в театре клайпедского актерского курса.