Активность избирателей - 26,18%

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На выборах в самоуправление до этого момента проголосовало уже 12 004 или 26,18% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В крае пока что активней голосуют в Вайнеде, где уже проголосовали 36,83% избирателей.

Активность избирателей в крае