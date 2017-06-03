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Активность избирателей - 26,18%

Ключевые слова дума | выборы

Фото: Руслан Шульга

На выборах в самоуправление до этого момента проголосовало уже 12 004 или 26,18% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В крае пока что активней голосуют в Вайнеде, где уже проголосовали 36,83% избирателей.

 

Активность избирателей в крае 

Pašvaldība Balsstiesīgie Nobalsojuši
Aizputes novads 7263 1942 (26,74%)
Durbes novads 2392 699 (29,22%)
Grobiņas novads 7152 2010 (28,10%)
Nīcas novads 2859 902 (31,55%)
Pāvilostas novads 2328 668 (28,69%)
Priekules novads 4291 1207 (28,13%)
Rucavas novads 1463 491 (33,56%)
Vaiņodes novads 1933 712 (36,83%)

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