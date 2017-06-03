Активность избирателей очень высокая; серьезных нарушений нет

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Уже в первый час выборов активность избирателей была высока. Но как отметила руководитель Лиепайской избирательной комиссии Симона Петровица, к часу дня она еще больше повысилась. В то же время серьезных нарушений не констатировано.

В целом в Лиепае 21 избирательный участок. Как рассказала Петровица, активность везде была высока: "Активность больше, чем четыре года назад. Особенно в участке в 3 школе, 15 школе и в 7 школе. "

Портал также выяснил, что к пол второму дня серьезных нарушений не выявлено. На участках работают наблюдатели, а в корестностях дежурят сотрудники полиции самоуправления.

Были лишь некоторые нарушения, например, люди приходили с просроченными паспортами, или же с другими документами- водительскими правами, удостоверением пенсионера.