Вчера на кольце улиц Юрас и Радио, а также на площади Чаксте садоводы ООО "Транзитс Л" обновляли насаждения анютиными глазками. В обоих местах – и на ул.Юрас, и на площади Чаксте – 4 мая ожидаются торжественные мероприятия в честь государственного праздника. На ул.Юрас состоится парад Национальных вооруженных сил, а на площади Чаксте президент государства Раймонд Вейонис посадит дубок 100-летия Латвии.
Анютины глазки ожидают военного парада
(2)
27.04.2017
Ключевые слова город | благоустройство | цветы
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Общество
-
От цветов до велосипедов
В субботу днем на Лиепайском центральном рынке через людской поток Юрьева рынка не так уж легко было протолкнуться. Боль...
27.04.2017 + читать больше
-
Анютины глазки ожидают военного парада (2)
Вчера на кольце улиц Юрас и Радио, а также на площади Чаксте садоводы ООО "Транзитс Л" обновляли насаждения анютиными...
27.04.2017 + читать больше
-
Много должностей, пожертвование монастырю и растущие накопления
Как и каждый год, исследую декларации о доходах должностные лиц и политиков, в первую очередь, мы заглянули в...
27.04.2017 + читать больше
-
Неудобства еще придется потерпеть (15)
Работы по ремонту покрытия и замене рельсов переезда на ул.Райня ведутся полным ходом, и газета "Курземес вардс"...
26.04.2017 + читать больше
-
Списки представлены, последовательность определена жеребьевкой (43)
Вчера был последний день, когда в избирательные комиссии городов и краев можно было представить списки кандидатов в...
25.04.2017 + читать больше
-
Беспокоят цены, место для детей и ухоженность (9)
За четыре года родились три дочки – такие перемены произошли в жизни лиепайчанина Яниса Полиса, поэтому его заботит,...
25.04.2017 + читать больше
Saistītās ziņas
-
Большие города недовольны основными положениями латвийской медиаполитики (3)
-
Вложения в аэропорт, старинные здания и праздники (7)
-
С мотивами времени и света (8)
-
Приз публичных услуг – Лиепае (5)
-
Обсудили безопасность в Лиепае (8)
-
Позаботятся об украшении города к Рождеству (5)
-
С новыми нюансами
-
Наступила пора гладиолусов (2)
-
Будут рекламные щиты единого дизайна
-
Столкновение мнений о благоустройстве двора (56)
-
Трубные лилии тянутся к небесам
-
Парад прекрасных лилий
Добавить комментарий