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Вчера на кольце улиц Юрас и Радио, а также на площади Чаксте садоводы ООО "Транзитс Л" обновляли насаждения анютиными глазками. В обоих местах – и на ул.Юрас, и на площади Чаксте – 4 мая ожидаются торжественные мероприятия в честь государственного праздника. На ул.Юрас состоится парад Национальных вооруженных сил, а на площади Чаксте президент государства Раймонд Вейонис посадит дубок 100-летия Латвии.

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