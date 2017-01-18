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Анонимкой пытаются настроить педагогов против Шадурскиса

Ключевые слова образование | министр образования

Фото: ЛЕТА

На этой неделе ряд работников образования и отраслевых организаций несколько раз получили по электронной почте анонимное письмо, авторы которого призывают педагогов активнее критиковать систему образования и работу Министерства образования и науки (МОН) и высказывают идею собрать подписи за отставку министра образования Карлиса Шадурскиса.

В качестве авторов письма указаны "лиепайские представители отрасли образования". Они утверждают, что письмо - инициатива лиепайских педагогов, однако не указывают никаких контактов и конкретных авторов письма.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага сказала агентству ЛЕТА, что ей неизвестно, кто автор этого письма, и подтвердила, что члены ЛПРОН тоже его получили.

Руководитель Лиепайской городской организации ЛПРОН Симона Петровица сказала агентству ЛЕТА, что письмо, подписанное "лиепайскими представителями отрасли образования" для нее, как и для всех вЛиепае, стало большим сюрпризом.

От письма отмежевались и Лиепайская городская организация ЛПРОН, и Лиепайское управление образования.

"Лиепайское городское управление образования и Лиепайская городская организация ЛПРОН категорически отмежевываются от прозвучавшей сегодня в публичном пространстве информации, которую высказала анонимная инициатива лиепайских педагогов с призывом к педагогам собрать подписи и потребовать отставки министра образования и науки. Право выражать свое мнение является одной из фундаментальных основ демократии, но по мнению Лиепайского городского управления образования, было бы плодотворнее реализовать это право в формате открытой и конструктивной дискуссии, а не анонимных заявлений", - говорится в заявлении для СМИ, подписанном руководителем Лиепайскогогородского управления образования Кристине Ниедре Латхере и руководителем Лиепайской городской организации ЛПРОН Симоной Петровицей.

В письме обобщены последние актуальные вопросы в сфере образования, вызвавшие дискуссии в публичном пространстве. Его авторы утверждают, что "нынешняя система образования абсолютно никого не устраивает - ни учителей, ни преподавателей вузов, ни представляющие интересы педагогов профсоюзы, ни школьников и студентов и их родителей".

Авторы письма утверждают, что МОН не хочет обсуждать жизненно важные для общества вопросы, а Шадурскис подрывает престиж образования, и отрасль находится в неведении о будущем образования. "Ни один из планов улучшить систему образования не доведен до конца и не дает желаемых улучшений, в результате чего страдают и педагоги, и школьники, и общество в целом", указано в письме. В нем выражено также недовольство стилем общения Шадурскиса, который "больше направлен на авторитаризм и меньше - на диалог с работниками образования и социальными партнерами".

Не удовлетворяет авторов письма и "неясная ситуация вокруг "поправок о лояльности педагогов". Его авторы выражают возмущение намерением МОН присоединить Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО) к Латвийскому университету (ЛУ).

"Недостатков в системе образования и в работе МОН много", - резюмируют авторы письма, обещая начать сбор подписей за отставку Шадурскиса.

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