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Аттестаты получают будущие "морские волки"

Ключевые слова мореходное училище | выпускной

Как и во всех учебных заведениях, в Лиепайском морском колледже в эти дни тоже царит праздничный настрой – одновременно торжественный и волнительный. Вчера дипломы о высшем профессиональном образовании первого уровня и профессиональную квалификацию – судоводитель, судомеханик или специалист по логистике – получил 61 выпускник. А сегодня 39 выпускников морского училища ЛМК получают аттестаты о среднем профессиональном образовании по специальности судоводителя или судомеханика.

В праздничный момент мы заглянули в Лиепайский морской колледж, где в воздухе витал аромат березок и в шествие за своими заслуженными аттестатами выстраивались выпускники – торжественно одетые, радостные и преисполненные надежд.

Как газете "Курземес вардс" признался один из них – Валентин Романовский, его мечта – стать судовым штурманом. Возможно, на выбор юноши повлияло то, что среди родственников были мореплаватели. И выпускник Вячеслав Михайлов целенаправленно шел этой дорогой, чтобы стать штурманом, так как примером для него является отец, который до сих пор ходит в море.

Продолжая начатую в прошлом году традицию, и нынче лучшие выпускники Лиепайского морского колледжа и морского училища получают специальные нагрудные значки. Однако поздравления получают не только выпускники и их родители, но и педагоги и кураторы групп, которые давали им свои знания и умения на протяжении всего года.

Еще раньше директор Лиепайского морского колледжа Владимир Дрейманис подчеркивал, что главная задача преподавателей и педагогов – научить студентов мыслить на немного ином уровне, те должны стать взрослее и ответственнее. Наблюдения последних лет показывают, что изменилось отношение учащихся училища и колледжа к учебному процессу, о чем свидетельствуют не только результаты защищенных дипломных работ и госэкзаменов, но и продемонстрированные такие знания и умения, которые одновременно позволили сдать также экзамен оценки компетентности регистра моряков и получить сертификат компетентности.

В этом учебном году колледж может гордиться и привлеченными инвестициями для модернизации учебного заведения, и большим количеством студентов, так как, учитывая большой спрос, в морском училище, куда принимают молодых людей с основным образованием, была открыта дополнительная группа по специальности судоводителей. В этом учебном году ЛМК удалось привлечь средства структурных фондов ЕС в размере более миллиона евро. Учебное заведение использует финансирование для приобретения и модернизации оборудования и оснащения, приспособления необходимых зданий и помещений к установке и деятельности аппаратуры, для приобретения решений и оснащения информационных и коммуникационных технологий, а также для расширения фондов библиотеки колледжа.

В.Дрейманис отмечает, что цель дальнейшего развития колледжа – создание современной учебной технологической базы и организация процесса обучения будущих специалистов с использованием новейших технологий, в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и сертификации моряков.

Начиная с 10 июля, Лиепайский морской колледж начнет принимать учащихся со средним или средним профессиональным образованием на учебные программы высшего профессионального образования первого уровня полного и неполного времени – на судомехаников, судоводителей и специалистов по логистике. А морское училище предлагает аккредитованные программы профессионального образования для учащихся с основным образованием – по специальностям судоводителей и судомехаников. Более подробная информация – на сайте Лиепайского морского колледжа www.ljk.lv.

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