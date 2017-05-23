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Аукцион старого лоцманского судна "Пилот"

Ключевые слова судно | аукцион

Планируется, что на следующей неделе, возможно, 30 мая, в Лиепае из эстонского города Курессааре намечается прибытие нового лоцманского судна. Тем временем старое, построенное 26 лет назад, судно "Пилот-4", управление Лиепайской специальной экономической зоны решило продать с аукциона.

Лоцманское судно "Пилот-4" построено в 1991 году в Санкт-Петербурге. В середине июня у "Пилота" истекает срок действительности свидетельства судоходства, а для получения нового свидетельства необходимы объемные ремонтные работы, затрата на которые может составить от 270 000 до 310 000 евро. Учитывая возраст, расход горючего, затраты на плановые и внеочередные ремонты судна сделан вывод, что дальнейшая эксплуатация судна нецелесообразна, – пояснил управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.

Стартовая цена аукциона судна "Пилот-4" установлена согласно остаточной стоимости баланса основного средства – 117 893 тысячи евро.

Уже писалось, что в конце сентября прошлого года управление СЭЗ с компанией АО "Baltic Workboats" заключило договор о строительстве нового лоцманского судна с нулевым циклом. Договорная сумма составляет 998 800 евро.

Длина нового судна составляет 14,1 метра. Оно будет оснащено современным навигационным оборудованием. Расход горючего тоже будет намного экономичнее и вместе с этим понизятся затраты на содержание судна, – подчеркнул управляющий СЭЗ.

Для нового лоцманского судна уже подобрали название и крестную мать, но управление СЭЗ пока еще это держит в секрете.

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