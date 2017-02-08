Азербайджанцы встречаются с партнерами в Лиепае

Ключевые слова визит | дума

Вчера во время своего первого визита с Лиепаей ознакомился посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов, который встретился и с руководством городской думы, и с представителями специальной экономической зоны, а также посетил концертный зал "Лиелайс дзинтарс" и индустриальный парк акционерного общества "УПБ" на ул.Пулвера.

В Лиепайской думе, где за одним столом с послом и консулом Шахином Искандаровым сидели городской голова Улдис Сескс, его заместитель Юрий Хадарович и заместитель руководителя отдела маркетинга и инвестиций ЛСЭЗ Гунтис Бельский, гостей ознакомили с актуальными новшествами в разных отраслях в жизни Лиепаи. Г.Бельский признал, что был приятно удивлен заинтересованностью посла в сотрудничестве в области транзита и логистики. Азербайджан готовится развивать проект железной дороги вместе с соседней страной Ираном, и это может стать возможностью развития перевозок разных изделий из Ирана и Азербайджана в Северную Европу и в противоположном направлении.

Посол интересовался также вопросами культуры, высказал предположение, что в Лиепайском международном фестивале органной музыки могла бы участвовать и органистка из Азербайджана. Джаваншир Ахундов посетил также концертный зал "Лиелайс дзинтарс" и встретился со своими соотечественниками, которые здесь живут, – поведала представительница самоуправления Кристине Чабыкина.

В завершение визита гости посетили акционерное общество "УПБ", которое в прошлом году в Азербайджане зарегистрировало филиал "УПБ намс", – корреспонденту "Курземес вардс" рассказала представительница предприятия Илзе Росицкая. Первым проектом компании в этой стране, в котором УПБ будет главным проектировщиком и строителем, является ангар для самолета "Боинг-747-8" в Бакинском аэропорту. Высота ангара будет 31 метр, что равно десятиэтажному зданию. Ангар в Бакинском аэропорту является до сих пор сложнейшим проектом металлоконструкций в истории УПБ. В настоящее время проектировка впечатляющего ангара близится к завершающей фазе и проводится согласование проекта.