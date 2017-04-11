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Бесплатная вакцинация в шести краях

Ключевые слова вакцина | клещи

Фото: ЛЕТА

Бесплатную вакцину от клещевого энцефалита в этом году смогут получить задекларированные в Айзпутском, Гробинском, Дурбском, Павилостском, Руцавском и Вайнедском краях дети до 18-летнего возраста.

Центр по профилактики и контролю заболеваний пояснил, что от заболевания бесплатно будут вакцинировать детей, задекларированное местожительства которых находится на эндемических территориях – там, где согласно обобщенным данным за последние четыре года констатирована самая высокая заболеваемость.

Вакцинацию планируют и проводят семейные врачи, практики которых находятся на одной из эндемических территорий. Если практика семейного врача задекларированных на этой территории детей находится за пределами краев, где констатирована наивысшая заболеваемость, то вакцинацию нужно проходить у другого врача, работающего на эндемической территории. 

Согласно обобщенным данным предыдущих лет, самый высокий уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в Латвии констатирован в Алсунгском крае. Там среднее количество случаев на 100 000 жителей оставляет 115,8. На втором месте по статистическим данным находится Павилостский край с 82,8 случаями на упомянутое количество жителей. 

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