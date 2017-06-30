Бесплатные проверки здоровья сердца

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Сегодня с 15 до 17 часов в т/ц "Остмала" проводится день здоровья сердца, во время которого жители смогут узнать от специалистов о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, а также пройти бесплатные проверки рисков здоровья сердца, в том числе измерить кровяное давление, определить уровень холестерина и сахара в крови, определить риск мерцательной аритмии. Чтобы произведенные в рамках мероприятия измерения холестерина и сахара были по возможности точнее, рекомендуется не есть 2-3 часа до мероприятия.

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