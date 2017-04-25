Беспокоят цены, место для детей и ухоженность

Ключевые слова микрорайон | лиепайчани

За четыре года родились три дочки – такие перемены произошли в жизни лиепайчанина Яниса Полиса, поэтому его заботит, чтобы город был дружественным по отношению к детям. Янис считает, что Лиепая такой и является. Благоприятные условия для семей с детьми, цены на медикаменты и продукты питания, рабочие места и ухоженность – это темы, которые 20 опрошенных газетой "Курземес вардс" жителей Юго-Западного микрорайона упоминали чаще всего, когда мы спрашивали, что изменилось в жизни людей от одних выборов до других – за последние четыре года.

Янис Полис вместе с женой-аргентинкой живет в Лиепае шестой год с тех пор как вернулись из миссии в Аргентине. Теперь они жители Новой Лиепаи, а в Юго-Западный район приехали за покупками в магазины "Баата" и "Sala XL", и жена в этом районе посещает курсы латышского языка. Янис считает, что город уже является дружественным по отношению к детям, так как стало больше игровых площадок, несколько лет назад он и сам участвовал в создании места для игр неподалеку. В Лиепае освоился – подружился с "Велоронис", всю зиму плавает и участвует в разной деятельности. Сам он сейчас без работы, но Янис не выглядит обеспокоенным. "Мы открыты, если Бог призывает", – говорит он.

У Элины (фамилию не захотела назвать) тоже маленькие дети, но она не столь одобрительно отзывается в связи с заботой самоуправления о семьях. "Нормальных детских площадок не хватает", – говорит она. И Дмитрий (фамилию не назвал), у которого тоже есть отпрыск, утверждает то же самое: "В этом микрорайоне от детских площадок ничего уже не осталось, жители их превращают в автостоянки".

Однако больше всего Элину беспокоят места в детских садах. Через пару недель она должна вернуться на работу в госучреждение, младшему ребенку исполнилось полтора года. А места в детском садике нет. "Считается, что есть служба нянь, но впечатление такое, что это лишь для того, чтобы звучало красиво. На самом деле там ничего не могут предложить. Службу надо расширять! У нас также детсадовец в семье, и на лето садики закрываются, будет реновация, и мы должны думать, куда его деть. Эта тема для нас очень больная, и так это для многих. Я действительно не знаю, что делать!" – говорит она.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 25 апреля.