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В последние недели значительные перемены произошли в дюнах Военного городка - на бульваре Атмодас за центром водолазов. В этом месте находятся бетонированные дороги, которые некоторые лиепайчане используют, чтобы вывозить сюда мусор.

Но недавно эти дороги были забарикадированны бетонными блоками.

Как пояснила представитель Лиепайской свободной экономической зоны Лиг Ратниеце-Кадеге,управление ЛСЭЗприняло решение установить эти блоки, чтобы ограничить доступ сюда транспортным средствам, которые вывозят сюда мусор.