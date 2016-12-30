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Первым мероприятием, которое общество "Дижванаги" проведет в новых помещениях Балтийского центра реабилитации для подопечных детей, будет запоздалая рождественская елка 14 января. Запланировано, что в конце января центр приступит к работе.

Созданный "Дижванаги" Балтийский центр реабилитации в здании бывшей детской больницы на ул.К.Барона праздник открытия провел вчера. Пока оба этажа еще пустуют, поскольку строители лишь недавно завершили последние работы. В течение года долгое время находившиеся пустыми помещения, теперь просторные и очень светлые. Праздник открытия перед началом настоящей работы проводился для того, чтобы информировать всех задействованных в этой области и как можно более обширное общество о том, что центр готов.

"А вскоре он должен начать работу", – говорит руководитель общества "Дижванаги" Илзе Дурнева. На первом этаже будет обеспечена реабилитация для детей с особыми нуждами, там расположены зал физиотерапии, кабинеты врачей. На втором этаже находится социальный блок – комнаты ночлега, чтобы дети, которым необходима круглосуточная реабилитация, могли жить в удобной для них среде. Особое внимание будет уделено образованию родителей.

Общество "Дижванаги" продолжит заниматься тем, что оно делало всегда – заботиться об, как их называют сами работники общества, особых детях.

Руководитель общества неоднократно напоминала, сколь безумной для нее и остальных сперва казалась идея об обустройстве такого центра реабилитации, сколь много раз ее пытались от этого отговорить. "Иногда стоит быть дон Кихотом", – в некотором роде ответ на это теперь формулирует Майя Калниня, одна из давних друзей "Дижванаги".