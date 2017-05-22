Благодарность медикам

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Министр здравоохранения Анда Чакша вручила похвальные и благодарственные грамоты Министерства здравоохранения представителям отрасли здравоохранения. Среди них были также работники Лиепайской региональной больницы и "Пиеюрас слимница".

Похвальные грамоты были вручены трем работникам Лиепайской больницы. Ее получил председатель правления региональной больницы Эдвин Стрикс. Как обоснование признания указан его личный вклад в обеспечение высокого качества работы больницы и обслуживания пациентов. Под руководством Э.Стрикса Лиепайская больница два раза получала приз лучшей больницы Латвии. Признание выражено также Дзинтре Литавниеце, руководителю Курземского центра урологии урологу, онкологу-химиотерапевту, руководителю консилиума онкологических пациентов. По ее инициативе в Лиепайском больнице создан Курземский центр урологии, в котором пациентам доступна урологическая помощь широкого спектра. Похвальную грамоту получил также главный врач отделения интенсивной терапии и анестезиологии Ивар Крастиньш, который своим энтузиазмом и профессионализмом заслужил уважение и доверие не только коллег, но и пациентов.

Благодарственные грамоты получили три работницы больницы. Главной медсестре Курземского центра урологии Агите Бенте она вручена за бескорыстную долголетнюю работу в Лиепайской больнице. Она в отделении создала команду профессиональных медсестер, которые помогают больным и в трудные моменты успокаивают как пациентов, так и их близких. За отзывчивость, профессионализм и качественную работу благодарность получила регистратор клиентов и пациентов больницы Илона Блума. Ее трудовые будни нередко связаны со стрессовыми ситуациями, но работница прекрасно справляется с ними. Благодарственная грамота вручена также социальной работнице Эвите Руйцене. Коллеги характеризуют ее как особенно старательную и самоотверженную работницу, которая каждому клиенту оказывает профессиональную поддержку в решении социальных проблем.

Благодарственных грамот удостоены также: психиатр, заведующая 4-м отделением психиатрической клиники "Пиеюрас слимница" Лилита Гриетена, врач лаборатории, специалист по ультрасонографии онкологической клиники Наталья Дашкина и помощник медсестры психиатрической клиники Гунта Мала.