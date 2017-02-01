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Менее половины из всех опрошенных стройуправой эксплуатационников лиепайских многоквартирных блочных домов откликнулось на призыв обследовать конструкции плоских кровель зданий, чтобы оценить их состояние и безопасность.

"Это свидетельствует о том, что, или не хватает информации и понимания, или специалистов, а может быть, кому-то и лень это делать", – пассивную реакцию эксплуатационников прокомментировал главный инженер-строитель стройуправы Юрий Стрижнев. Уже сообщалось, что в прошлом году в кровле дома №7 на ул.Айстерес была обнаружена очень стремительно прогрессирующая коррозия несущих железных конструкций, металлическая балка проломилась, учитывая то, что кровля может обвалиться, некоторым жильцам пришлось даже покинуть дом, пока испорченную конструкцию не заменили на временную. Стройуправа призвала всех эксплуатационников зданий с плоскими кровлями обследовать ситуацию в зданиях. Письмо с таким предложением было разослано 68 обществам владельцев квартир и эксплуатационникам, а ответы получены лишь от 25, – проинформировал представитель учреждения Айгар Шталс. А в целом обследовано 244 жилых здания с плоскими кровлями.

Среди обследованных зданий ни в одном не обнаружено столь драматических повреждений, как на ул.Айстерес, 7. В основном констатировано, что кровельные конструкции домов "соответствуют нормативным требованиям"; что они находятся в "удовлетворительном" или "частично удовлетворительном" состоянии; есть и заключения, что конструкции кровли находятся в хорошем и отличном состоянии.

В ведении ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" – 144 дома с плоскими кровлями, все они обследованы. По оценке предприятия, в 78 домах следует провести более серьезное, то есть, техническое обследование с привлечением сертифицированных специалистов. Предприятие ЛНА на своих объектах в основном констатировало, что на чердаках нет вентиляции. Эту проблему обязательно придется устранить, нужно будет восстановить предусмотренные проектом люки и отдушины, – подчеркнули представители стройуправы.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 1 февраля.