Больше сетей для бычков и салаки

Ключевые слова рыбаки | сети | лимиты улова | рыба

В самоуправлениях Руцавского края и Лиепаи рыбакам в будущем году будет предоставлено больше сетей, а значит, повысятся лимиты улова рыб отдельных пород, – сообщило Министерство земледелия.

В конце декабря правительство утвердило подготовленные Министерством земледелия поправки к правилам, которые основаны на заключениях научного института безопасности продуктов, здоровья животных и среды "БИОР".

Руцавскому краю дополнительно выделено 25 грунтовых сетей, чтобы способствовать ловле круглого морского бычка с 1 апреля до 30 июня, – проинформировала представительница Министерства земледелия Виктория Калниня. Лиепайскому самоуправлению выделено дополнительно 30 сетей для ловли круглого морского бычка, а также выделено еще 20 сетей для ловли салаки на побережья Балтийского моря.

Руцавчане сначала просили увеличить число сетей на 34. В свою очередь, Лиепайское самоуправление сначала выражало желание повысить лимит на 40 сетей, 30 сетей для ловли тюрбо, 20 – для ловли салаки и 70 сетей для ловли круглого морского бычка. Ссылаясь на "БИОР", агентство БНС сообщило, что в рыболовном сезоне 2015 года Лиепае уже заметно увеличен лимит орудий ловли, поэтому ее просьбу следует удовлетворить лишь частично. Самоуправления раз в году представляют "БИОР" предложения об изменении лимита рыбной ловли в прибрежных водах, и институт их рассматривает.

Дополнительные лимиты ловли предоставлены также краевым самоуправлениям Саулкрасти и Дундаги.

Агентство БНС сообщает, что, согласно информации Латвийской системы контроля рыбного хозяйства, в этом году в прибрежных водах самопотребительским ловом в Руцавском крае занимаются 35 лиц и 5 коммерсантов, в Лиепае – 10 лиц и 5 коммерсантов.

Намеченные объемы улова прибрежной рыбной ловли в 2017 году

\ Салака в Балтийском море – 212 тонн (в 2016 г. – 197 т).

\ Килька в Балтийском море – 14 т (в 2016 г. – 11 т).

\ Треска в Балтийском море – 79 тонн (2016 г. – 105,4 т).

\ Лосось в Балтийском море и Рижском заливе – 759 штук (в 2016 г. столько же).

Источник: Министерство земледелия.