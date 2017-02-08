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Самоуправление получило больше заявок на предоставление титулов "Почетный лиепайчанин" и "Лиепайчанин года", чем в прошлом году, – поведала специалист по общественным отношениям Гунта Якобсоне.

В понедельник завершился прием заявок. Получено более 80 электронных анкет с предложениями о присвоении титула "Лиепайчанин года" и более 20 электронных анкет с предложениями присвоить титул "Почетный лиепайчанин", кроме того получены также письменные предложения о кандидатах на оба титула, но вчера еще точно не было подсчитано, сколько предложений и сколько людей отмечены в качестве претендентов на почетные титулы города.

В прошлом году жители представили 82 анкеты в номинации "Лиепайчанин года" и 46 – в номинации "Почетный лиепайчанин".