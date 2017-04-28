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Браконьеров будут ловить с помощью дронов  (2)

Ключевые слова браконьерство | браконьеры

Фото: Эгон Зивертс

Лиепайское региональное управление среды получило дрон, который позволит инспекторам эффективные контролировать соблюдение правил рыбной ловли в море и у побережья и раскрывать нарушения. Об этом информирует представительница Государственной службы среды Марута Буклевич. Всего служба на средства Европейского фонда морского дела и рыболовства приобрела пять беспилотных летательных аппаратов, или дронов. Они переданы в распоряжение региональных управлений среды Лиелриги, Валмиеры, Вентспилса и Лиепаи, ведь под контролем этих управлений находятся море и побережье. Пятый дрон в работе будут использовать инспекторы мобильной группы отдела морского контроля департамента контроля рыбной ловли ГСС. Такое технологическое пополнение для инспекторов очень важно, так как позволит легче фиксировать нарушение, чтобы наказывать нарушителей, – говорит М.Буклевич. В том числе в таких местах, куда инспекторам не так просто добраться. 

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