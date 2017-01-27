Будет фестиваль короткометражных фильмов

Лиепайская 2-я средняя школа им.А.С.Пушкина в сотрудничестве с городским управлением образования проводит фестиваль научно-популярных короткометражных фильмов "В вихре открытий".
В фестивале можно принять участие молодежь в возрасте от 14 до 23 лет со всех общеобразовательных и профессиональных образовательных заведений города. Цель фестиваля – побуждать молодое поколение создавать научно-популярные короткометражные фильмы в качестве методического материала для освоения природоведения.
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