Будет фестиваль короткометражных фильмов

Ключевые слова 2 школа | фильм

В фестивале можно принять участие молодежь в возрасте от 14 до 23 лет со всех общеобразовательных и профессиональных образовательных заведений города. Цель фестиваля – побуждать молодое поколение создавать научно-популярные короткометражные фильмы в качестве методического материала для освоения природоведения.

Лиепайская 2-я средняя школа им.А.С.Пушкина в сотрудничестве с городским управлением образования проводит фестиваль научно-популярных короткометражных фильмов "В вихре открытий".

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