Ключевые слова пчеловодство

В среду, 12 апреля, в 11 часов в Лиепайской 15-й средней школе на встречу соберутся пчеловоды. Об этом рассказал руководитель Лиепайского отделения Латвийского общества пчеловодства Марис Романов.

В семинаре примут участие представительница Продовольственно-ветеринарной службы Айвита Витолиня и ветеринарный врач общества пчеловодства Инета Эглите. Она расскажет о лечении болезней пчел и правильном применении лекарственных препаратов.

Поскольку прошлый год был неблагоприятным и в этом году много пчел гибнет, намечается посетить пчеловодов и изучить, почему так происходит.

В семинаре примет участие также председатель совета Латвийского общества пчеловодства Юрис Штейселис. Он будет говорить о первых весенних работах на пасеке.