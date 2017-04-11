В среду, 12 апреля, в 11 часов в Лиепайской 15-й средней школе на встречу соберутся пчеловоды. Об этом рассказал руководитель Лиепайского отделения Латвийского общества пчеловодства Марис Романов.
В семинаре примут участие представительница Продовольственно-ветеринарной службы Айвита Витолиня и ветеринарный врач общества пчеловодства Инета Эглите. Она расскажет о лечении болезней пчел и правильном применении лекарственных препаратов.
Поскольку прошлый год был неблагоприятным и в этом году много пчел гибнет, намечается посетить пчеловодов и изучить, почему так происходит.
В семинаре примет участие также председатель совета Латвийского общества пчеловодства Юрис Штейселис. Он будет говорить о первых весенних работах на пасеке.
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