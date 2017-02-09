Будут ремонтировать квартиры самоуправления

Ключевые слова ремонт | квартир

Объявлена закупка на ремонт первых 14 квартир самоуправления в этом году, но это всего лишь "первый тур", за которым последует обновление других квартир, чтобы потом сдать их в аренду жителям, находящихся в очереди на получение квартир. Об этом корреспонденту "Курземес вардс" рассказал руководитель конверсионного отдела управления недвижимости Айвар Милниньш.

В первой группе подлежащих ремонту квартир находятся квартиры на улицах: Вентспилс, 56-9, Гризупес, 97-16, Талсу, 43-4, Генераля Баложа, 21-15, 27-62, 9-2, Турайдас, 16-2, 3-30, О.Калпака, 64-67, Апшу, 19-9, Накотнес, 6-8/9, Лачплеша, 33-23, 33-24 и Балтияс, 11-18. Обновляемые квартиры с разной площадью – от 14 до 58 квадратных метров, и разной степени благоустройства – есть и с печным отоплением, и с центральным отоплением. За бюджетные средства в них будет заменены электропроводка, санитарные узлы, вставлены новые двери, окна, оборудованы душевые, где необходимо – обновлены радиаторы или печи – план сметы ремонтных работ отличается, поскольку в разных квартирах разные нужды. Это квартиры, в которых, благодаря ремонту, можно будет жить и которые в нынешних условиях жители не хотят арендовать, поскольку это потребует от них слишком больших вложений, но это не капитальные вложения, – пояснил руководитель конверсионного отдела управления Айвар Милниньш, добавив, что после ремонта ни одна квартира пустой не остается, для всех находят квартиросъемщиков.

Ремонт пустых квартир самоуправления управление начало несколько лет назад, ежегодно вкладывая в обновление жилищ примерно от 80 до 100 тысяч латов. В прошлом году обновлены 26 квартир за 99,5 тысячи евро, в этом году на ремонт предусмотрены 113,83 тысячи евро. Сколько квартир за эти деньги удастся отремонтировать, будет зависеть от закупки строительных работ.

В настоящее время в Лиепае есть 70 пустых квартир самоуправления, среди них 15 – с печным отоплением, а 55 находятся в домах с удобствами, но все они обычно подлежат ремонту, – поведала руководитель жилищного отдела управления Майя Фридмане. Число свободных квартир за последние годы уменьшилось. После финансового кризиса свободных жилищ было больше, поскольку многие люди потеряли работу, оставили квартиры и уехали. Теперь подобная тенденция не наблюдается, – сказала М.Фридмане.

ДЛЯ СПРАВКИ

Очередь на свободные квартиры Лиепайского самоуправления

* В настоящее время в очереди находятся 292 семьи, из них 30 хочет квартиру в социальном доме.

* В начале 2016 года в очереди находились 356 семей.

* В начале 2015 года – 409 семей.