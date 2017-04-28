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Будут состязаться рыболовы

Ключевые слова дурбе | рыбалка

Фото: MasterSergej

Дурбская краевая дума в сотрудничестве с обществом "СВП Дурбе" 1 мая на Дурбском озере организует соревнования по ловле на спиннинг "Великой улов Дурбского озера". Рыболовы будут соревноваться, кто вытащит самую большую щуку.

Соревнования запланированы с 9 до 14 часов. В это время каждый энтузиаст ловли на спиннинг сможет зарегистрироваться на берегу Дурбского озера, возле лигутской эстрады.

Специалист по общественным отношениям Дурбской краевой думы Гита Тауриня информирует, что принять участие может каждый интересующийся без возрастных ограничений. В прошлогодних соревнованиях одну из самых больших рыбин вытащил маленький мальчик.

Для участия рыболов должен взять с собой соответствующий инвентарь, удостоверяющий личность документ, годовую карту рыболова и рыболовную лицензию на Дурбском озере. Добытый улов будет сфотографирован и оценен по весу.

В 14 часов возле лигутской эстрады дипломами и призами будут награждены пятеро лучших. Постараться стоит, так как обладатель первого места получит подарочную карту в рыболовный магазин на сумму 70 евро. Во время мероприятия общество "СВП Дурбе" будет угощать участников сваренной на берегу озера ухой и горячим чаем.

Такие соревнования проводятся лишь второй год. Г.Тауриня рассказала, что в прошлом году активность была довольно большой и 1 мая на озере собралось очень много рыболовов. В этом году у них есть все возможности превзойти зарегистрированный в прошлом году самый тяжелый улов – 3,3 кг. "А вообще щуки бывают очень большими. Говорят, что кто-то в прошлом году 1 мая вне конкурса вытащил 8-килограммовый улов. Рыбин весом от 3 килограммов в озере очень много", – добавляет Г.Тауриня.

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