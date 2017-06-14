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Назрел конфликт на полюбившемся лиепайчанам зеленом базарчике "Сельское подворье в городе". Часть крестьян, которые там продают свою продукцию, только что создали новое общество и руководителю проекта Скайдрите Соловьеву упрекают в принятии единоличных и неразъясненных решений. В свою очередь, она указывает на бессовестность возражающих. В решение ситуации вовлечено Лиепайское самоуправление, у которого базарчик арендует землю.

Проект "Сельское подворье в городе" стал как бы частным бизнесом, – так газете "Курземес вардс" сказали многие крестьяне, которые кто дольше, кто меньше работают на зеленом базарчике Чертовой деревни.

В общих чертах "Сельское подворье в городе" разделилось на две части, в том числе по территории. На расположенную ближе к ул.Круму территорию входа со стороны ул.Скую нет. Это создает неудобство для покупателей и торговцев, – говорят их представители. В эти два дня недели, когда работает базарчик, они там должны быть с первой до последней минуты, даже если больше нет товара или если нужно раньше уйти.

"Ворота закрыты. От звонка до звонка", – хозяйка руцавского хозяйства "Алеяс" Гунита Причина указала в сторону забора.

Месячная плата за возможность торговать здесь отличается, и торговцам непонятно, по каким именно критериям ее устанавливают. По словам собеседников "Курземес вардс", в месяц приходится платить от 55 до 130 евро. Хозяин "Битес" из Медзе Римант Будрецкий сравнивает – в первые годы месячная плата составляла 5 латов, и этого хватало на электричество, аренду и другие расходы. Ему непонятно, на каком основании она так сильно увеличилась.

Лиепайское самоуправление получило заявление от крестьян, которые торгуют на "Сельском подворье в городе", – подтвердили в отделе общественных отношений и маркетинга думы. У них состоялась встреча с руководством думы. Теперь вопрос "с разных аспектов рассматривают и ищут решения". Но сейчас невозможно назвать срок, когда что-то будет решено.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 14 июня.