Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 1. февраля

-2°C
Ветер: D 3.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Brigita, Indars, Indra, Indris

Целый день без теплоснабжения

Ключевые слова трубы | жилищное хозяйство

Из-за лопнувшего проржавевшего трубопровода вчера в центре города многие дома остались без теплоснабжения. Утром отопления не было в Доме латышского общества, на ул.Зивью в домах №3, 4, 5, 6, 7, 9 и на ул.Кунгу, 12. Авария произошла на перекрестке улиц А.Пумпура и Стендера.

"Дом утеплен, не сразу остывает. К тому же не так уж холодно! Все продолжаем работать", – во второй половине дня рассказала руководитель Дома латышского общества Вита Хартмане, надеясь, что не придется долго ждать тепла.

Эта труба была одной из старых, – указывая на проржавевшую трубу, сказал повстречавшийся на месте аварии техник по теплоэнергетике ООО "Лиепаяс энергия" Эдгар Зиемелис. Поврежденную трубу нужно заменить на новую, до конца рабочего дня, возможно, даже раньше, будет завершен ремонт и возобновлено теплоснабжение, – прогнозировал он.

Специалист по общественным отношениям "Лиепаяс энергия" Агия Терауда рассказала, что предприятие в последние годы обновило 85 процентов теплотрасс, в свою очередь, оставшиеся участки, в основном это распределительные теплотрассы, в том числе во внутренних кварталах, предусмотрено заменить в ближайшие два, три года. Участок на ул.А.Пумпура, где вчера лопнул трубопровод, запланировано реконструировать в 2018 году. Возможно, авария заставит ускорить намеченное, хотя нужно будет взвесить, в каких местах города теплотрассы самые старые и самые изношенные, – указала А.Терауда.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!