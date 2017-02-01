Целый день без теплоснабжения

Авария произошла на распределительной теплотрассе, проложенной лет сорок назад, но вчера поврежденный трубопровод был заменен на новый.

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Из-за лопнувшего проржавевшего трубопровода вчера в центре города многие дома остались без теплоснабжения. Утром отопления не было в Доме латышского общества, на ул.Зивью в домах №3, 4, 5, 6, 7, 9 и на ул.Кунгу, 12. Авария произошла на перекрестке улиц А.Пумпура и Стендера.

"Дом утеплен, не сразу остывает. К тому же не так уж холодно! Все продолжаем работать", – во второй половине дня рассказала руководитель Дома латышского общества Вита Хартмане, надеясь, что не придется долго ждать тепла.

Эта труба была одной из старых, – указывая на проржавевшую трубу, сказал повстречавшийся на месте аварии техник по теплоэнергетике ООО "Лиепаяс энергия" Эдгар Зиемелис. Поврежденную трубу нужно заменить на новую, до конца рабочего дня, возможно, даже раньше, будет завершен ремонт и возобновлено теплоснабжение, – прогнозировал он.

Специалист по общественным отношениям "Лиепаяс энергия" Агия Терауда рассказала, что предприятие в последние годы обновило 85 процентов теплотрасс, в свою очередь, оставшиеся участки, в основном это распределительные теплотрассы, в том числе во внутренних кварталах, предусмотрено заменить в ближайшие два, три года. Участок на ул.А.Пумпура, где вчера лопнул трубопровод, запланировано реконструировать в 2018 году. Возможно, авария заставит ускорить намеченное, хотя нужно будет взвесить, в каких местах города теплотрассы самые старые и самые изношенные, – указала А.Терауда.