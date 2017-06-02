Церкви открывают двери

Ключевые слова церковь | ночь церквей

Под девизом "Открой церковь заново" сегодня вечером в Латвии уже четвертый год проводится "Ночь церквей", когда двери перед посетителями раскроют храмы разных конфессий.

В 17.50 сольется воедино звон колоколов всех храмов, а в 21 час всюду начнутся молебны. В Лиепае посетителей к себе приглашают храмы разных христианских конфессий.

В Лиепайском соборе Святой Троицы можно будет ознакомиться с выставкой "Вышивки Анны Саулите, свекрови епископа", состоится игра по ориентированию, священник Петерс Калкс и архитектор Гунта Шнипке будут проводить экскурсии "Открой собор Святой Троицы заново". А в завершении вечернего этапа состоится концерт оркестра Лиепайского музыкального училища, солистки Латвийской национальной оперы Лауры Тейване и дирижера Рейниса Лапы.

В Лиепайском соборе Святого Иосифа на концерте самые красивые страницы музыки барокко будут листать сопрано Эндия Александра Резгале и органист Волдемар Барис. Любой сможет ознакомиться с выставкой литургических одеяний и рисунков детей католической основной школы.

В Лиепайской баптистской церкви Святого Павла на лекциях можно будет узнать об истории баптистов, а также послушать концерт ансамбля колокольчиков "Ре-ре-ми-ля".

В Лиепайской баптистской церкви Цианы со священником можно будет сыграть в шашки, ознакомиться с храмом, послушать концерт оригинальных песен.

С Лиепайским православным Свято-Никольским Морским собором и Лиепайским храмом Святого князя Александра Невского в течение всего вечера посетители смогут ознакомиться во время экскурсий.

Полную программу "Ночи церквей" можно найти на домашней странице: www.baznicunakts.lv и в буклетах, которые доступны в церквах и Лиепайском региональном бюро туристической информации.