Церкви – в суд

Лютеранская церковь св.Иоанна в Айзпуте. Ее приход и Латвийская евангелическо-лютеранская церковь готовятся к судебному процессу, оспаривая право на одно из древнейших церковных зданий в Курземе.

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Продолжается делопроизводство в связи с собственностью лютеранских приходов в Лиепае и Айзпуте. Представитель ЛЕЛЦ Каспар Упитис говорит, что Церковь не стремится к собственности. В свою очередь, юридический представитель Лиепайского прихода Креста Ренар Бриедис высказывает подозрения, что она может себе позволить не соблюдать правовые принципы.

Хотя после пережитых летом потрясений в жизни Лиепайского прихода Креста, у него с середины августа снова то же руководство, которое было до решения о выходе из Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, и богослужения снова проводит Мартиньш Урдзе, прихожане не думают, что все уладилось и обострений больше не будет. Руководство прихода обратилось в административный суд.

Оно требует признать противоправным принятое ранее Регистром предприятий и утратившее теперь силу решение о смене руководства прихода, а также отменить решение регистра с опозданием принять и присоединить к документам выданную представительнице ЛЕЛЦ доверенность представлять приход.

В начале июня собрание прихода Креста приняло решение о выходе из ЛЕЛЦ. Уже говорилось, что приход решил присоединиться к Латвийской евангелическо-лютеранской церкви за рубежом после того, как ЛЕЛЦ прошлой весной решила, что в ней священниками могут быть только мужчины.

"С этого момента мы считаем, у ЛЕЛЦ больше не было никакой власти и влияния в отношении прихода", – говорит представитель прихода Ренар Бриедис. "Несмотря на то, что 16 июня несвязанное с приходом лицо представило в Регистр предприятий заявление о смене руководства прихода", – он указывает, что у этого лица не было полномочий на это. Адвокат подчеркнул, что регистр из-за этого не должен был даже принимать на рассмотрение это заявление.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 1 февраля.