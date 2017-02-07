Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 7. февраля

-9°C
Ветер: A 9.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Nelda, Rihards, Ričards

Часть здания "Паста намс" признана опасной

Ключевые слова недвижимость | безопасность

На интерактивной карте надзора за эксплуатацией зданий в Латвии отмечено только одно такое здание в Лиепае. Красная капелька – это сигнал предупреждения об опасности. Адрес здания: ул.Паста, 4, под названием "Паста намс", где находятся магазин, офисы и работают поставщики услуг.

В этом доме запрещено пользоваться отдельными помещениями, – уточнил директор департамента контроля Государственного бюро контроля за строительством Марис Демме. В здании это бюро производило контроль в октябре прошлого года. Именно тогда было признано, что из-за опасности запрещается эксплуатация десятого помещения на первом этаже, шестого помещения на подвальном этаже, восьмого помещения на третьем этаже и помещений чердачного этажа, запрещена эксплуатация балконов, которые находятся со стороны двора. Запрет остается в силе до тех пор, пока в указанных местах этого дома не будет возобновлена безопасность. Бюро поручило владельцу здания – предприятию "Латвияс пастс" до мая произвести обследования повреждений, а к 3 декабря 2018 года устранить самовольное строительство, констатированное в здании упомянутым бюро.

Если посмотреть на здания "Паста намс" со стороны ул.Радио, то на стене пристройки к зданию видна зеленая сетка, какими обычно ограждают крошащиеся стены, чтобы уменьшить возможность получения травм прохожими от падающих деталей. Недавно в этой части пристройки помещения арендовало ООО "Лиепаяс туре", офис которого теперь находится на втором этаже главной части здания, а на стеклах пристройки приклеены объявления "Помещения сдают в аренду". Представитель "Лиепаяс туре" Кристина Вуциня подтвердила, что из-за опасности фирме пришлось поменять прежние помещения. "Никакой опасности мы не ощущали, это нельзя почувствовать. Разве люди в магазине в Золитуде чувствовали это? – задает она риторический вопрос. Однако она попросила с другими вопросами о здании обратиться к его владельцу.

"Курземес вардс" так и сделала, и представитель "Латвияс пастс" Гундега Варпа в конце рабочего дня по э-почте прислала очень лаконичный ответ: "Помещения, в которых надлежит устранить неполадки, не эксплуатируются и наниматели в них не находятся".

Карта, на которой сигналами светофора отмечены безопасные, плохие и опасные дома, опубликована на карте ГБКС. Красные капельки – опасные здания, желтые – плохие, то есть, нуждающиеся в повышении безопасности, зеленые – безопасные здания. Бюро обобщило работу за прошлый год, и из всех проверенных домов в стране 53 процента зданий признаны хорошими, а в 47 процентов домов необходимо повысить безопасность, 6 процентов зданий признаны опасными. В Курземе наивысший показатель опасных зданий – 11,5 процента всех проверенных зданий, – рассказал М.Демме. В прошлом году бюро обследовало 52 публичных здания в Курземе, всего обследовано 19 процентов общего количества таких зданий в регионе. Среди обследованных в Лиепае зданий на карте отмечено 8 домов с желтой капелькой – значит, в них необходимы улучшения безопасности, а проверялись они как в прошлом году, так и осенью 2015 года. Больше проверенных зданий все-таки признано безопасными. В этом году бюро будет продолжать проверки крупнейших общественных зданий.

Согласно уже два года действующему Закону о строительстве, ГБКС проверяет безопасность тех общественных зданий, в которых одновременно может находиться более 100 человек. Следовательно, контроль за эксплуатацией этих домов не находится в поле зрения самоуправленческой стройуправы и ее стройинспекции. Руководитель стройинспекции самоуправления Ивар Чима пояснил, что стройинспекция не имела никакой информации о возможном самовольном строительстве в здании.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!