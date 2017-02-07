Часть здания "Паста намс" признана опасной

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На интерактивной карте надзора за эксплуатацией зданий в Латвии отмечено только одно такое здание в Лиепае. Красная капелька – это сигнал предупреждения об опасности. Адрес здания: ул.Паста, 4, под названием "Паста намс", где находятся магазин, офисы и работают поставщики услуг.

В этом доме запрещено пользоваться отдельными помещениями, – уточнил директор департамента контроля Государственного бюро контроля за строительством Марис Демме. В здании это бюро производило контроль в октябре прошлого года. Именно тогда было признано, что из-за опасности запрещается эксплуатация десятого помещения на первом этаже, шестого помещения на подвальном этаже, восьмого помещения на третьем этаже и помещений чердачного этажа, запрещена эксплуатация балконов, которые находятся со стороны двора. Запрет остается в силе до тех пор, пока в указанных местах этого дома не будет возобновлена безопасность. Бюро поручило владельцу здания – предприятию "Латвияс пастс" до мая произвести обследования повреждений, а к 3 декабря 2018 года устранить самовольное строительство, констатированное в здании упомянутым бюро.

Если посмотреть на здания "Паста намс" со стороны ул.Радио, то на стене пристройки к зданию видна зеленая сетка, какими обычно ограждают крошащиеся стены, чтобы уменьшить возможность получения травм прохожими от падающих деталей. Недавно в этой части пристройки помещения арендовало ООО "Лиепаяс туре", офис которого теперь находится на втором этаже главной части здания, а на стеклах пристройки приклеены объявления "Помещения сдают в аренду". Представитель "Лиепаяс туре" Кристина Вуциня подтвердила, что из-за опасности фирме пришлось поменять прежние помещения. "Никакой опасности мы не ощущали, это нельзя почувствовать. Разве люди в магазине в Золитуде чувствовали это? – задает она риторический вопрос. Однако она попросила с другими вопросами о здании обратиться к его владельцу.

"Курземес вардс" так и сделала, и представитель "Латвияс пастс" Гундега Варпа в конце рабочего дня по э-почте прислала очень лаконичный ответ: "Помещения, в которых надлежит устранить неполадки, не эксплуатируются и наниматели в них не находятся".

Карта, на которой сигналами светофора отмечены безопасные, плохие и опасные дома, опубликована на карте ГБКС. Красные капельки – опасные здания, желтые – плохие, то есть, нуждающиеся в повышении безопасности, зеленые – безопасные здания. Бюро обобщило работу за прошлый год, и из всех проверенных домов в стране 53 процента зданий признаны хорошими, а в 47 процентов домов необходимо повысить безопасность, 6 процентов зданий признаны опасными. В Курземе наивысший показатель опасных зданий – 11,5 процента всех проверенных зданий, – рассказал М.Демме. В прошлом году бюро обследовало 52 публичных здания в Курземе, всего обследовано 19 процентов общего количества таких зданий в регионе. Среди обследованных в Лиепае зданий на карте отмечено 8 домов с желтой капелькой – значит, в них необходимы улучшения безопасности, а проверялись они как в прошлом году, так и осенью 2015 года. Больше проверенных зданий все-таки признано безопасными. В этом году бюро будет продолжать проверки крупнейших общественных зданий.

Согласно уже два года действующему Закону о строительстве, ГБКС проверяет безопасность тех общественных зданий, в которых одновременно может находиться более 100 человек. Следовательно, контроль за эксплуатацией этих домов не находится в поле зрения самоуправленческой стройуправы и ее стройинспекции. Руководитель стройинспекции самоуправления Ивар Чима пояснил, что стройинспекция не имела никакой информации о возможном самовольном строительстве в здании.