Ключевые слова новый год | праздник | новогодние праздники

То, как обернется пришедший 2017 год огненного петуха, можем лишь гадать. Но одно знаем – будет хватать ярких, радостных и грустных моментов тоже. Как и всегда. Чего же ожидают от нового года лиепайчане?



(Фото - Эгон Зивертс)

АРТИС ДАУГИНС, предприниматель:

"2017 год будет, по-моему, годом перемен. Думаю, что будут реформы в стране, и в частном секторе тоже. Обосную это тем, что многие усердно работали, но давление было большим, и в результате многие этого давления не выдержат. Поэтому многое надо будет изменить, причем радикально. Да, в начале будет больно и тяжело, но затем все образуется.

Желаю всем ставить большие цели пытаться их достичь. Останавливаться не тогда, когда усталость, а тога, когда работа выполнена!"



(Фото - Гуна Рубуле)

ДАГМАРА ЧИРКШЕ, руководитель "Zaķa mūzikas skoliņa":

"Я рада всему, что достигла в минувшем году. Очень рада, что родители понимают значение музыки в развитии ребенка, помогают ребнку расти творчески, поддерживают детей. Желаю каждой семье быть счастливой. Пусть год Петуха будет громким и безопасным!"



(Фото из частного архива)

ГАТИС ВЕЙЛАНДС, мастер парикмахерской "GURU":

"Минувший год пронесся на огромной скорости! Желаю пожелать каждому лиепайчанину увидеть в себе и близких только красивое. Найти гармонию, чтобы каждый подумал о том, в каком чудесном месте мы все-таки живем! Полный покоя и оптимизма 2017 год!"



(фото - Гирт Гертсонс)

ЛИНА ХЕЙНАЦКА, физиотерапевт:

"Самое главно, что жду, чтобы люди начали своевременно думать и обращаться к специалисту, чтобы узнать, как улучшить свое здоровье. С грустью констатирую, что ко мне люди обращаются уже с наболевшими проблемами, хотя могли их предотвратить.

У людей имеется тенденция мучить себя до последнего, не думая о качественном отдыхе и физической активности.

Кроме того, в этом году, как и всегда, жду большего сотрудничества между врачами и физиотерапевтами. Желаю больше командной работы."



(Фото из частного архива)

РИХАРД ПЕЛНЕНС, учитель математики и информатики в 10-ой школе:

"2017 год для меня, как учителя и студента, будет проверкой. На 2017 год я смотрю с надеждой на новый опыт. Надеюсь, что государство не ухудшит ситуацию, и учителя смогли бы выполнять свою работу с радостью и удовлетворением. Учителя строят будущее Латвии!"



(Фото - Эгон Зивертс)

КАСПАРС ГОДС, актер Лиепайского театра:

"В профессиональном плане я обычно ничего не жду – что жизнь подкинет, то и выполняю. Надеюсь, пришедший год будет таким же хорошим, как и минувшим, а может быть и лучше!

Я оптимист, и на жизнь смотрю с позитивной стороны. Иначе ничего не сделать. Я всегда ищу, как можно сделать, а не как это можно не сделать.

Если ты работаешь актером, то ничего особо планировать невозможно. Так и живу – по одному, трем дням наперед. Я знаю направление, в котором мне надо двигаться, и туда и двигаю, параллельно выполняя мелкие работы. Счастливого всем нового года! И приходите в театр!"