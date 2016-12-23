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В связи с тем, что было получено заявление от члена правления ООО "Лиелайс дзинтарс" Байбы Боже о ее желании покинуть должность члена правления, до времени выборов нового члена правления концертным залом будет руководить другой член правления Алдис Каупа, портал проинформировал отдел общественных отношений и маркетинга Лиепайской думы.

23 декабря было созвано собрание участников правления и было решено освободить Байбу Боже от должности члена правления ООО "Лиелайс дзинтарс".

Хочу поблагодарить Байбу Боже за сотрудничество. Оценивая проделанное Байбой Боже, особо хочу поблагодарить за то, что она была рядом во время всех процессов концертного зала в год открытия“, - отметил заместитель председателя думы Вилнис Витковский.

Байба Боже была утверждена членом правления ООО "Лиелайс дзинтарс" 5 декабря 2014 года. На освободившуюся должность будет объявлен конкурс.