Чтобы не платить налог, заграничный автомобиль можно перерегистрировать

Ключевые слова налоги | автомашины | дбдд

1 января вступили в силу изменения в порядке, в котором используются в Латвии зарегистрированные за рубежом автомобили. Это означает, что лицо, место жительства которого в Латвии, управлять в Латвии зарегистрированным за рубежом автомобилем сможет лишь в том случае, если уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства, проинформировал портал заместитель начальника Лиепайского отделения ДБДД Арнис Ексте.

Для этого налога установлены следующие ставки: за день – 10 евро, за месяц – 250 евро, за шесть месяцев – 600 евро, за год – 1000 евро.

На вопрос, относится лишь налог к задекларированным в Латвии лицам, или же к тем латвийцам, которые работают за границей и в Латвию приезжают в гости, А. Ексте пояснил: “Ключевым словом является за рубежом зарегистрированный автомобиль и декларированное место жительства в Латвии.

Если, например, латвиец работает за рубежом, и задекларирован в Латвии, то по прибытии в Латвию, налог должен быть уплачен. А если человек задекларирован за рубежом, то он может передвигаться по Латвии с зарегистрированным за рубежом автомобиле без уплаты налога”.

Но, как пояснил Ексте, имеется и альтернатива. Зарегистрированный за рубежом автомобиль возможно зарегистрировать и в Латвии кА на постоянной основе, так и на некоторое время. Регистрируя автомобиль на на некоторое время, зарубежные регистрационные документы и номера хранят в ДБДД и возвращают, когда автомобиль снят с учета для выезда из Латвии.

За регистрацию автомашинам и автобусам необходимо платить 43.93 евро, для пицепов, мотоциклов, мопедов и тд – 30.83 евро. За уплату налога, производя платеж в кассе ДБДД еще необходимо уплатить 1.20 евро.

При пересчете на цифры, уплата дорожного налога, перерегистрируя автомобиль, экономически более выгодно. А именно, если налог за год равен 1000 евро, то дорожный налог, например для кроссовера 2005.г выпуска с бензиновым движком составляет немногим более 100 евро.

В свою очередь, мнения владельцев транспортных средств по данному вопросу разнятся. Владельцы зарегистрированных транспортных средств возмущены новым порядком, а владельцы зарегистрированных в Латвии автомобилей считают, что новый порядок справедлив.