Жители хотят, чтобы было больше коммуникации между горожанами, портом и самоуправлением, и об этом свидетельствуют беседы и коллективные письменные жалобы в разные институции. На снимке – состоявшаяся два года назад встреча с "Liepaja Bulk Terminal".

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Примерно 350 жителей Лиепаи подписались под письмом в Лиепайскую думу, Государственную службу среды и министру охраны среды и регионального развития. Они требуют ответов на ряд вопросов относительно создаваемого портовыми предприятиями загрязнения в городе, они также выражают готовность объединиться в пользу решений вопросов среды.

Авторы коллективной жалобы, адресованной заместителю председателя Лиепайской думы и председателю комиссии среды самоуправления Гунару Ансиньшу, указывают, что они основываются "на жалобах жителей в течение многих лет в связи с тем, что отдельные портовые предприятия ЛСЭЗ из-за неупорядоченной инфраструктуры предпринимательской деятельности способствуют загрязнению среды на территории города, особенно в Северном предместье". Жители ссылаются также на установленные Законом об охране среды права общественности в сфере среды. "Почему вы как заместитель председателя думы по вопросам городского развития и сотрудничества вместе с отделом среды, здоровья и общественного соучастия не участвуете в решении вопросов загрязнения среды, которые в последние два года актуализировались довольно часто?" – это один из вопросов, задаваемых Г.Ансиньшу жителями.

Подписавшиеся под письмом обращаются к генеральному директору Государственной службы среды Инге Колеговой с просьбой подключиться к решению проблемы загрязнения среды и оценить компетентность Лиепайского регионального управления среды. К министру охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу они обращаются с жалобой на действия работников ЛРУС и "незаинтересованность самоуправления в решении проблемы".

В целом под подготовленным лиепайчанкой Кристине Дзелме письмом подписалось около 350 лиепайчан, интерес проявлялся и после его отправки. География подписавшихся охватывает почти весь город.

На этой неделе получен первый ответ – от заместителя председателя Лиепайской думы Гунара Ансиньша. "Мы отправили ответ, как предусмотрено законом, на все вопросы даны ответы", – пояснил он газете "Курземес вардс". К.Дзелме не согласна и ответы считает отпиской.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 27 июня.