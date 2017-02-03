Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 3. февраля

-1°C
Ветер: DA 3.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Aīda, Ida, Vida

Дан старт олимпиаде кандидатов в депутаты  (1)

Ключевые слова выборы | политика

Фото: Эгон Зивертс

Сегодня начинается период предвыборной агитации выборов городских и краевых дум. Чего от него можно ожидать? Председатель Лиепайской избирательной комиссии Илдзе Лагздиня говорит: "С каждыми последующими выборами борьба становится все острее. Следует сказать также – даже наглее. Думаю, что эти выборы не будут исключением".

Намечается, что в соперничестве за должности в городской думе страстей действительно будет немало, и в последующие четыре месяца, вероятнее всего, мы станем свидетелями не одной борьбы "компроматов". Первые "ласточки" уже замечены – некий аноним зафиксировал, что жена одного слуги народа свой дорогой "Мерседес" припарковала на месте стоянки для инвалидов, во владении другого депутата в государственные праздники флаг был приспущен. Некоторые лидеры политических сил поведали, что конкуренция на выборах в Лиепае будет большая, поскольку намечается, что в них будут участвовать примерно 10 списков кандидатов. Одни надеются, что конкуренты против них не начнут очерняющую предвыборную кампанию, но другие говорят, что стирка грязного белья со стороны оппонентов неминуема.

"Могу подтвердить, что партия "Согласие" не будет заниматься какими-либо охаивающими кампаниями, поскольку это не наш подход. Другие это будут делать – непременно!" – сказал координатор партии "Согласие" в Курземском регионе и член правления Лиепайского отделения Валерий Агешин.

Однако именно о возможной грязной игре "Согласия" корреспонденту "Курземес вардс" рассказал депутат Лиепайской думы Юрий Хадарович, который в конце прошлой недели вместе с депутатом Романом Милославским создал партию "Лиепая в квадрате". "PR-куратор (общественных отношений, И.О.) партии "Согласие" в Курземском регионе Александр Магарам в день создания новой партии и в воскресенье позвонил нескольким участникам собрания и грубо пригрозил сделать их жизнь невыносимой в случае, если они не выйдут из новой партии и пытался убедить, что нужно дружить с его партией, поскольку в Лиепае "Согласие" возьмет всю власть в свои руки", – поведал Ю.Хадарович, который выразил решимость подать по этому поводу жалобу в полицию.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 3 февраля. 

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!