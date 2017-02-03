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Сегодня начинается период предвыборной агитации выборов городских и краевых дум. Чего от него можно ожидать? Председатель Лиепайской избирательной комиссии Илдзе Лагздиня говорит: "С каждыми последующими выборами борьба становится все острее. Следует сказать также – даже наглее. Думаю, что эти выборы не будут исключением".

Намечается, что в соперничестве за должности в городской думе страстей действительно будет немало, и в последующие четыре месяца, вероятнее всего, мы станем свидетелями не одной борьбы "компроматов". Первые "ласточки" уже замечены – некий аноним зафиксировал, что жена одного слуги народа свой дорогой "Мерседес" припарковала на месте стоянки для инвалидов, во владении другого депутата в государственные праздники флаг был приспущен. Некоторые лидеры политических сил поведали, что конкуренция на выборах в Лиепае будет большая, поскольку намечается, что в них будут участвовать примерно 10 списков кандидатов. Одни надеются, что конкуренты против них не начнут очерняющую предвыборную кампанию, но другие говорят, что стирка грязного белья со стороны оппонентов неминуема.

"Могу подтвердить, что партия "Согласие" не будет заниматься какими-либо охаивающими кампаниями, поскольку это не наш подход. Другие это будут делать – непременно!" – сказал координатор партии "Согласие" в Курземском регионе и член правления Лиепайского отделения Валерий Агешин.

Однако именно о возможной грязной игре "Согласия" корреспонденту "Курземес вардс" рассказал депутат Лиепайской думы Юрий Хадарович, который в конце прошлой недели вместе с депутатом Романом Милославским создал партию "Лиепая в квадрате". "PR-куратор (общественных отношений, И.О.) партии "Согласие" в Курземском регионе Александр Магарам в день создания новой партии и в воскресенье позвонил нескольким участникам собрания и грубо пригрозил сделать их жизнь невыносимой в случае, если они не выйдут из новой партии и пытался убедить, что нужно дружить с его партией, поскольку в Лиепае "Согласие" возьмет всю власть в свои руки", – поведал Ю.Хадарович, который выразил решимость подать по этому поводу жалобу в полицию.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 3 февраля.