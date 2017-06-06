Декоры Янова дня вместе с продовольственными пайками

Общество "Латвияс пирмас паладзибас виениба" в Лиепае и окрестных краях проводит мероприятия, на которых всех, кому присвоен статус нуждающегося лица, будет учить изготавливать летние декоры и угощение Янова дня.
Представитель общества Даце Лиепа информирует, что в Лиепае мероприятие состоится 21 июня в 11 часов в помещениях общества "Кароста кидс" в Лиепае.
Эти мероприятия соучастия проводятся в рамках программы Европейского фонда поддержки самых нуждающихся лиц, наряду с выдачей комплектов продовольствия и основной материальной помощи. Комплекты выдают бесплатно. Информацию о мероприятиях и получении комплектов помощи можно узнать у Д.Лиепы по моб.тел. 26 533069.
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