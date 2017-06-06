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Стеклянный фасад торгового центра "Баата" будет демонтирован и обратно устанавливаться не будет, – информирует представитель владельца здания ООО "Хипониа" Гунтис Карклиньш.

Мы уже писали, что в январе из фасада торгового центра выпали две большие стеклянные плиты. До этого здание потеряло еще две такие. С января торговый цент "Баата" опоясан предупреждающей лентой.

"Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию торгового центра и учитывая указания Бюро государственного контроля за строительством и Лиепайской городской стройуправы, ООО "Хипониа" проведет демонтаж стеклянного фасада", – в конце прошлой недели сообщил Г.Карклиньш. На повседневную работу торгового центра это не повлияет. Работы планируется завершить в течение двух недель. Будет обновлен также логотип т/ц "Баата" и затем установлен над главным входом. После демонтажа фасада и выполнения других указаний контролирующих учреждений можно будет также полностью возобновить пользование автостоянкой и полностью восстановить главный вход.

Владельцы здания также выяснили возможности временного оформления фасада, пока не будет разработан и согласован строительный проект решения перестройки фасада.