Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 6. июня

+13°C
Ветер: D 3.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ardis, Ingrīda

Демонтируют фасад супермаркета "Баата"  (2)

Ключевые слова баата

Фото: liepajniekiem.lv

Стеклянный фасад торгового центра "Баата" будет демонтирован и обратно устанавливаться не будет, – информирует представитель владельца здания ООО "Хипониа" Гунтис Карклиньш.

Мы уже писали, что в январе из фасада торгового центра выпали две большие стеклянные плиты. До этого здание потеряло еще две такие. С января торговый цент "Баата" опоясан предупреждающей лентой.

"Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию торгового центра и учитывая указания Бюро государственного контроля за строительством и Лиепайской городской стройуправы, ООО "Хипониа" проведет демонтаж стеклянного фасада", – в конце прошлой недели сообщил Г.Карклиньш. На повседневную работу торгового центра это не повлияет. Работы планируется завершить в течение двух недель. Будет обновлен также логотип т/ц "Баата" и затем установлен над главным входом. После демонтажа фасада и выполнения других указаний контролирующих учреждений можно будет также полностью возобновить пользование автостоянкой и полностью восстановить главный вход.

Владельцы здания также выяснили возможности временного оформления фасада, пока не будет разработан и согласован строительный проект решения перестройки фасада.

  • Комментарии (2)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!