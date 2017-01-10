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Предоставленной самоуправлением возможностью за счет средств городского бюджета закрасить "картинки" на стенах домов в прошлом году воспользовались 95 домовладельцев в разных районах города. Из предусмотренных на эти цели 20 000 евро самоуправление утвердило финансирование более чем на 11 000 евро, а фактически израсходовано только 7201,96 евро.

Однако заместитель исполнительного директора Лиепайской думы по делам собственности Мартиньш Тиденс считает, что начатое оказание поддержки владельцам пострадавших от вандализма зданий нужно продолжать и в этом году. Вероятнее всего, городская дума предоставит такую возможность.

В прошлом году в "Курземес вардс" уже писалось, что самоуправление объявило борьбу против пачкунов зданий, и владельцам домов впервые была предоставлена возможность получить городское софинансирование на приведение в порядок испачканных стен. Максимальное софинансирование было предусмотрено в размере 100 евро. Нельзя было получить деньги, например, на обновление всего фасада, средства выделялись только на очистку или покраску испорченных мест. Например, на ул.Пелду, 37 были замерены 4 квадратных метра испачканной стены для химической очистки, и на это было выделено 35,28 евро, а на другом здании на ул.Вирсниеку, 13 пришлось бы чистить 150 квадратных метров и это обошлось бы в 1323 евро, а от самоуправления можно было получить только 100 евро. Хотя в данном случае поддержка была утверждена, деньги не перечислены, так как не представлены исполнительные документы. Информация об использовании денег опубликована на домашней странице города www.liepaja.lv.

Поддержку для упорядочения зданий хотели получить 142 домовладельца, но многие не представили исполнительные документы или не заключили договор, у некоторых была задолженность по налогу на недвижимую собственность. Это финансирование на упорядочение зданий можно было получить независимо от того, где находится дом, – в зоне памятника градостроительства государственного значения или за ее пределами, а также независимо от давности постройки.