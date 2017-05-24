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Деньги выделяют девяти проектам исторических зданий

Ключевые слова проекты | культура

При поддержке самоуправления в семи исторических зданиях можно будет проводить реставрационные работы, двум памятникам культуры выделены деньги на архитектурно-художественное обследование и разработку строительного проекта, – вчера газета "Курземес вардс" узнала в Лиепайском самоуправлении. 

Зато заявки 24 проектов остались "под чертой". Из них семь проектов отклонено из-за разных недоработок, в свою очередь, для 17 проектов не хватило денег, чтобы самоуправление могло выделить софинансирование, – признал заместитель исполнительного директора Лиепайской думы по финансовым делам Мартиньш Тиденс.

В этом году на программу софинансирования реставрации памятников культуры самоуправление получило 33 заявки проектов. Общие затраты поданных проектов достигают 678 000 евро, а из них жители просили выделить софинансирование самоуправления в размере более 300 000 евро. Но самоуправление на эту программу в этом году выделило 126 783 евро – намного больше, чем в два предыдущих года, но меньше, чем хотят хозяева старых домов. В свою очередь, из этой суммы именно на реставрацию или разработку строительных проектов и необходимое обследование можно использовать 120 583,44 евро, в свою очередь, 6200 евро будут использованы на услуги стройнадзора, которые самоуправление полностью оплачивает, – пояснил М.Тиденс.

Программу софинансирования обновления исторических домов Лиепайская дума начала в 2015 году. В два предыдущих года на средства городского бюджета можно было оказать поддержку всем запросам, так как в то время деньги были необходимы в основном на обследование и проектирование. Теперь получено намного больше заявок на работы по реставрации фасадов, крыши, окон, подъездов, дверей, а эти работы стоят намного дороже. Поэтому денег хватило на меньшее количество заявок. Комиссия рассмотрела соответствие оформления всех заявок, то, отвечают ли исторические здания условиям положения, а также обоснованность затрат, приложенные документы и другие критерии, к тому же проекты оценивались баллами. Софинансирование получили проекты с самым большим количеством баллов, – сообщил представитель стройуправы Айгар Шталс. 

К сведению

Одобренные проекты и самоуправленческое софинансирование

Ул.Бариню, 31: реставрация жилого здания; 1-я очередь; авторский надзор – 18 183,20 евро.

Ул.Ф.Бривземниека, 58: реставрация фасада и несущих строительных конструкций, 1-я очередь; авторский надзор – 19 655,28 евро.

Ул.Кунгу, 6: реставрация крыши, 1-я очередь; авторский надзор – 18 581,13 евро.

Ул.Куршу, 2: реставрация фасадов и крыши, 1-я очередь; авторский надзор – 20 108 евро.

Ул.Пелду, 40: архитектурно-художественное обследование здания, строительный проект реставрации фасадов, крыши и несущих конструкций – 2887,50 евро.

Ул.А.Пумпура, 9: изготовление аналогичных окон – 1981,10 евро.

Ул.Кунгу, 16: архитектурно-художественное обследование фасадов и крыши здания, строительный проект реставрации фасада и крыши – 1920 евро.

Ул.Републикас, 10: реставрация крыши здания; 1-я очередь; авторский надзор – 15 319,18 евро.

Ул.Бариню, 21а: реставрация фасадов здания; 2-я очередь; авторский надзор – 21 948,05 евро. 

Самоуправленческое софинансирование на сохранение памятников культуры

            2015    2016    2017

Поданы заявки проектов      31        29        33

Поддержка выделена            30        29        9

Сумма самоуправленческого софинансирования  48 955,97        81 479,08        120 583,44

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