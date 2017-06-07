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Член партии "Лиепайский квадрат" Роман Милославский решил принять мандат депутата Сейма. Об этом он сообщил агентству ЛЕТА.

Это решение Милославский принял вчера на основании закона о выборах Сейма и выраженной ем поддержки избирателей.

"На последних выборах Сейма я баллотировался по списку партии "Согласие" и по их итогам занял второе место. Несмотря на то, что в результате внутрипартийных закулисных интриг меня исключили из "Согласия", это не отменяет поддержки избирателей и моей ответственности перед ними", - сказал Милославский.

Что касается его возможного сотрудничества с парламентской фракцией "Согласия", то никаких конкретных переговоров пока не было.

Как сообщалось, представитель "Согласия" Валерий Агешин избран в Лиепайскую думу, поэтому должен сложить мандат депутата Сейма. Его место в парламенте займет первый оставшийся за чертой кандидат "Согласия" на предыдущих выборах Сейма в Курземском избирательном округе, то есть Милославский.

В прошлом году Милославский был исключен из "Согласия" за чрезмерное сотрудничество с мэром ЛиепаиУлдисом Сесксом, представляющим Лиепайскую партию.