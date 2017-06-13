Депутат увольняется из ГПСС

Избранный в Лиепайскую думу от партии "Согласие" Павел Середа написал заявление об увольнении с работы в Государственной пожарно-спасательной службе, – газете "Курземес вардс" подтвердил новоизбранный депутат.
Согласно закону избранное в самоуправление лицо не может совмещать должность депутата со службой в системе Министерства внутренних дел. "Прекращаю работать пожарным и спасателем, иду спасать людей в Лиепайской думе", – со смехом сказал П.Середа.
В ГПСС он проработал три года пожарным-спасателем в звании капрала. Во время службы он участвовал как в тушении пожаров, так и спасении людей и животных.
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