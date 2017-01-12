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Детально исследуют проблемы охозяйствования отходов

Ключевые слова отходы | мусор | коммунальное хозяйство

B Лиепае будет создана консультативная рабочая группа с целью улучшения охозяйствования отходов в городе, – сообщило самоуправление. Она также будет решать конфликтные ситуации.

 В состав рабочей группы войдут представители самоуправления, сборщиков отходов, – информировала представительница Лиепайской думы Эвита Энгеле. Это будет одно из множества мероприятий, предусмотренных для улучшения охозяйствования отходов. Полиция самоуправления должна выявить и предупредить тех домовладельцев и эксплуатационников, которые еще не заключили договора о сборе мусора. В свою очередь, жильцам многоквартирных домов в сотрудничестве с эксплуатационниками домов предлагают оградить места сбора отходов, чтобы к ним не имели доступа посторонние.

В городе все еще не заключено около 400 договоров об охозяйствовании отходов.

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