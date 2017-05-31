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Детям – бесплатно  (1)

Ключевые слова дети | общественный транспорт

В четверг, 1 июня в Международный день защиты детей, дети и молодежь в возрасте до 18 лет в лиепайском общественном транспорте (включая маршруты 904 и 912) смогут ехать бесплатно.

Такой порядок предусмотрен обязательными правилами городской думы. Детям билет на проезд в этот день не нужно приобретать, но в случае необходимости, по просьбе контролера, предъявить ученическое удостоверение или другой документ, чтобы можно было убедиться в возрасте молодого человека. 

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